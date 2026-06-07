Зеленский прибыл в Британию: состоятся переговоры со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 7 июня 2026 года. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 7 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для ряда международных встреч. Запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером и формат E3+Украина. Основное внимание — вопросы обороны, ПВО и дипломатических перспектив завершения войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский прибыл в Великобританию

Сегодня, 7 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинает визит в Великобританию, где состоятся ключевые международные переговоры.

В частности, запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также переговоры в формате E3+Украина с участием лидеров Франции, Германии и Великобритании.

По словам главы государства, команды заранее проработали все детали будущих встреч, и теперь на уровне лидеров должны быть согласованы основные решения. Речь идет об усилении оборонного сотрудничества, в частности в сфере противовоздушной обороны, а также согласовании совместных дипломатических подходов.

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Отдельно Зеленский отметил, что Европа должна быть непосредственно вовлечена во все будущие переговорные процессы и оставаться сильной стороной в урегулировании войны. Также в рамках визита запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Президент поблагодарил Соединенное Королевство и партнеров за поддержку Украины и подчеркнул, что Россия должна прекратить войну.

"Сегодня в Британии. Будут наши двусторонние переговоры с Киром и встреча в формате E3 плюс Украина: Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров.

Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной. Также на завтра запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III", — проинформировал лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале июня Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили подготовку к предстоящим международным встречам и согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Отдельное внимание уделили оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

Новини.LIVE также писали, что в марте 2026 года Владимир Зеленский во время визита в Лондон провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.