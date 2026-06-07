Зеленський прибув до Британії: відбудуться перемовини зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 7 червня 2026 року. Фото: кадр з відео

У неділю, 7 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для низки міжнародних зустрічей. Заплановані двосторонні переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером та формат E3+Україна. Основна увага — питання оборони, ППО та дипломатичних перспектив завершення війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський прибув до Великої Британії

Сьогодні, 7 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розпочинає візит до Великої Британії, де відбудуться ключові міжнародні перемовини.

Зокрема, запланована зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також переговори у форматі E3+Україна за участі лідерів Франції, Німеччини та Британії.

За словами глави держави, команди заздалегідь опрацювали всі деталі майбутніх зустрічей, тож тепер на рівні лідерів мають бути погоджені основні рішення. Йдеться про посилення оборонної співпраці, зокрема у сфері протиповітряної оборони, а також узгодження спільних дипломатичних підходів.

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Окремо Зеленський наголосив, що Європа має бути безпосередньо залучена до всіх майбутніх переговорних процесів і залишатися сильною стороною у врегулюванні війни. Також у межах візиту запланована зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III.

Президент подякував Сполученому Королівству та партнерам за підтримку України й підкреслив, що Росія має припинити війну.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів.

Головне — це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Також на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III", — поінформував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку червня Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили підготовку до майбутніх міжнародних зустрічей і узгодили подальші дипломатичні кроки. Окрему увагу приділили оборонній підтримці України та посиленню санкційного тиску на Росію.

Новини.LIVE також писали, що у березні 2026 року Володимир Зеленський під час візиту до Лондона провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони підписали декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.