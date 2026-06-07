Зеленский рассказал о тайном визите Абрамовича в Киев

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Зеленский рассказывает о "посреднике" Романе Абрамовиче

Ялда Хаким спросила Владимира Зеленского о российском бизнесмене Романе Абрамовиче, на которого во время войны были наложены жесткие санкции из-за его тесных связей с Кремлем.

Появились сообщения о том, что президент Украины общался с Абрамовичем по поводу конфликта.

"Он приехал в Киев. Он сказал: "Я принес сообщение непосредственно для вас, и я хочу взять сообщение от вас и передать его [Владимиру] Путину", - сказал Зеленский, впервые комментируя эти сообщения.

"Но он сказал, что это должно происходить тихо, без какой-либо огласки.

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Я сказал: "Это ваш выбор - для нас это не имеет значения".

Он добавил, что то, что Абрамович приехал к ним, "не является тайной", и что тот хотел понять, "на что мы готовы пойти" в вопросе мирных переговоров.

Но Зеленский отметил, что четко дал понять: он не отдаст спорный Донбасс России.

Он сказал: "Это было главное сообщение. Я сказал, что мы не пойдем.

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