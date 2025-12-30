Получит ли Украина средства от продажи клуба Абрамовича "Челси" — Ирина Мудрая дала разъяснение

Ирина Мудрая. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Великобритания требует от российского бизнесмена Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи футбольного клуба "Челси". Однако заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что в ближайшее время рассчитывать на эти средства не удастся.

Об этом она рассказала в интервью Forbes.

Получит ли Украина средства от продажи "Челси"

Как рассказала заместитель руководителя ОП, сейчас правительство Британии активно работает над тем, чтобы передать замороженные активы российского олигарха в благотворительный фонд в поддержку Украины.

"Британцы уверяли нас, что активно работают над этим процессом. Для них это приоритет, и они хотят, чтобы средства были переданы Украине", — сказала Мудрая.

Однако частные активы могут быть переданы только в судебном порядке, что усложняет и затягивает процесс.

"Вопрос о доступе к активам частных лиц отличается от доступа к суверенным активам государства-агрессора. В случае суверенных активов их можно получить без судебного решения. Для частных активов необходимо пройти судебную процедуру, доказать связь частного лица с войной и ее последствиями, то есть причинно-следственную связь. Эта процедура действует во всех странах. Относительно длительности судебного процесса: он очень длительный, поскольку предусматривает прохождение нескольких инстанций", — пояснила Мудрая.

Продажа футбольного клуба "Челси" — что известно

Продажа клуба была разрешена после начала полномасштабного вторжения РФ только при условии, что все средства пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Украине.

Деньги с момента сделки остаются заблокированными на специальном счете в Великобритании и могут быть перечислены только по индивидуальной лицензии казначейства. Срок ее действия подходит к концу, тогда как обязательство Абрамовича до сих пор не выполнено, что создало правовую коллизию.

По данным СМИ, олигарх пытается затянуть процесс и может оспорить требования в суде, настаивая на возможности использования части средств не только для Украины. Также представители Абрамовича заявили, что 1,4 млрд фунтов стерлингов из 2,35 млрд не могут быть переданы благотворительному фонду, пока власти острова Джерси не прекратят расследование и судебные производства. Зато в случае отказа Лондон не исключает принудительного взыскания средств по решению суда.

