Бизнес сможет подавать заявления на компенсацию убытков с 2026 года

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Фото: УНИАН

Украина готовится расширить работу международного компенсационного механизма, чтобы к нему могли присоединиться не только физические лица, но и бизнес. Подачу заявлений от предпринимателей планируют открыть с января 2026 года.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в интервью Forbes.

По ее словам, техническая система реестра уже запущена, все управленческие решения приняты, а сейчас Кабинет Министров настраивает техническую возможность подачи заявлений. Речь идет именно об инфраструктуре, которая позволит бизнесу фиксировать нанесенный ущерб в рамках международного механизма.

По состоянию на сегодня в реестр от физических лиц подано около 90 тысяч заявлений. В то же время общая сумма заявленных убытков пока не подсчитывается. Как пояснила Мудрая, этот реестр создан не для оценки ущерба или осуществления выплат, а исключительно для фиксации информации о нанесенных потерях.

"Следующим шагом будет проверка этих данных — верификация, которую будет осуществлять Компенсационная комиссия. Старт работы этой комиссии мы официально дали неделю назад в Гааге. Подписали ее 34 государства и Европейский Союз. Но конвенция открыта, к ней будут присоединяться большие государства", — пояснила Ирина Мудрая.

Напомним, недавно в Гааге подписали документ о репарациях для Украины, чтобы создать механизм для фиксации убытков от российской агрессии и дальнейшего возмещения.

Также несколько дней назад премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине введут новые компенсации по размещению ВПЛ.