Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаКомпанииТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыИнвестицииЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Предприниматели смогут подаваться на компенсацию за имущество

Предприниматели смогут подаваться на компенсацию за имущество

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 11:00
Бизнес сможет подавать заявления на компенсацию убытков с 2026 года
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Фото: УНИАН

Украина готовится расширить работу международного компенсационного механизма, чтобы к нему могли присоединиться не только физические лица, но и бизнес. Подачу заявлений от предпринимателей планируют открыть с января 2026 года.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в интервью Forbes.

Реклама
Читайте также:

В Украине хотят запустить механизм возмещения для предприятий

По ее словам, техническая система реестра уже запущена, все управленческие решения приняты, а сейчас Кабинет Министров настраивает техническую возможность подачи заявлений. Речь идет именно об инфраструктуре, которая позволит бизнесу фиксировать нанесенный ущерб в рамках международного механизма.

По состоянию на сегодня в реестр от физических лиц подано около 90 тысяч заявлений. В то же время общая сумма заявленных убытков пока не подсчитывается. Как пояснила Мудрая, этот реестр создан не для оценки ущерба или осуществления выплат, а исключительно для фиксации информации о нанесенных потерях.

"Следующим шагом будет проверка этих данных — верификация, которую будет осуществлять Компенсационная комиссия. Старт работы этой комиссии мы официально дали неделю назад в Гааге. Подписали ее 34 государства и Европейский Союз. Но конвенция открыта, к ней будут присоединяться большие государства", — пояснила Ирина Мудрая.

Напомним, недавно в Гааге подписали документ о репарациях для Украины, чтобы создать механизм для фиксации убытков от российской агрессии и дальнейшего возмещения.

Также несколько дней назад премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине введут новые компенсации по размещению ВПЛ.

деньги компенсация бизнес предприятия предприниматели
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации