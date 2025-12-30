Бізнес зможе подавати заяви на компенсацію збитків з 2026 року

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Фото: УНІАН

Україна готується розширити роботу міжнародного компенсаційного механізму, аби до нього могли долучитися не лише фізичні особи, а й бізнес. Подання заяв від підприємців планують відкрити з січня 2026 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра в інтерв'ю Forbes.

За її словами, технічна система реєстру вже запущена, всі управлінські рішення ухвалені, а нині Кабінет Міністрів налаштовує технічну можливість подання заяв. Ідеться саме про інфраструктуру, яка дозволить бізнесу фіксувати завдані збитки в межах міжнародного механізму.

Станом на сьогодні до реєстру від фізичних осіб подано близько 90 тисяч заяв. Водночас загальна сума заявлених збитків наразі не підраховується. Як пояснила Мудра, цей реєстр створений не для оцінки шкоди чи здійснення виплат, а виключно для фіксації інформації про завдані втрати.

"Наступним кроком буде перевірка цих даних – верифікація, яку здійснюватиме Компенсаційна комісія. Старт роботи цієї комісії ми офіційно дали тиждень тому в Гаазі. Підписали її 34 держави та Європейський Союз. Але конвенція відкрита, до неї долучатимуться більші держави", — пояснила Ірина Мудра.

Нагадаємо, нещодавно в Гаазі підписали документ щодо репарацій для України, щоб створити механізм для фіксації збитків від російської агресії та подальшого відшкодування.

Також кілька днів тому прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в Україні запровадять нові компенсації щодо розміщення ВПО.