У Гаазі запустили перший компенсаційний механізм для України

Підписання документів. Фото: Ірина Мудра/Facebook

У Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Документ закладає основу першого компенсаційного механізму, який формується безпосередньо під час повномасштабної війни та має відкрити шлях до фіксації збитків і подальших виплат репарацій для мільйонів українців.

Про підписання Конвенції повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Ірина Мудра наголосила, що йдеться про принципово новий підхід до компенсацій, адже механізм створюється ще в умовах триваючої війни. Він має забезпечити системний облік завданої шкоди та сформувати правові підстави для реального відшкодування постраждалим громадянам України.

"Ми стали свідками важливої події — підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Це перший компенсаційний механізм, який створюється вже під час війни. Він відкриває шлях до фіксації збитків і реального відшкодування для мільйонів українців", — повідомила посадовиця.

Допис Ірини Мудрої. Фото: скриншот

Також вона зазначила, що підписання Конвенції стало результатом тривалої спільної роботи України та її міжнародних партнерів. За словами Мудрої, це рішення є важливим кроком у розвитку сучасного міжнародного права та посилює інструменти притягнення Росії до відповідальності за завдані збитки.

Нагадаємо, що у 2023 році в Нідерландах створили Міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні через війну. Лише у жовтні 2025 року зафіксували понад 60 тисяч заяв про шкоду внаслідок війни, яку розв'язала Росія.

Тим часом в Європі тривають активні дискусії щодо того, як Україна може отримати репарації коштом заморожених активів РФ. Бельгія виступила з жорсткими вимогами щодо такої пропозиції.