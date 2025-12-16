Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Гаазі підписали конвенцію про репарації для України

У Гаазі підписали конвенцію про репарації для України

Ua en ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:02
У Гаазі запустили перший компенсаційний механізм для України
Підписання документів. Фото: Ірина Мудра/Facebook

У Гаазі підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Документ закладає основу першого компенсаційного механізму, який формується безпосередньо під час повномасштабної війни та має відкрити шлях до фіксації збитків і подальших виплат репарацій для мільйонів українців.

Про підписання Конвенції повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Реклама
Читайте також:

У Гаазі підписали документи для репарацій Україні 

Ірина Мудра наголосила, що йдеться про принципово новий підхід до компенсацій, адже механізм створюється ще в умовах триваючої війни. Він має забезпечити системний облік завданої шкоди та сформувати правові підстави для реального відшкодування постраждалим громадянам України.

"Ми стали свідками важливої події — підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Це перший компенсаційний механізм, який створюється вже під час війни. Він відкриває шлях до фіксації збитків і реального відшкодування для мільйонів українців", — повідомила посадовиця. 

null
Допис Ірини Мудрої. Фото: скриншот

Також вона зазначила, що підписання Конвенції стало результатом тривалої спільної роботи України та її міжнародних партнерів. За словами Мудрої, це рішення є важливим кроком у розвитку сучасного міжнародного права та посилює інструменти притягнення Росії до відповідальності за завдані збитки.

Нагадаємо, що у 2023 році в Нідерландах створили Міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні через війну. Лише у жовтні 2025 року зафіксували понад 60 тисяч заяв про шкоду внаслідок війни, яку розв'язала Росія.

Тим часом в Європі тривають активні дискусії щодо того, як Україна може отримати репарації коштом заморожених активів РФ. Бельгія виступила з жорсткими вимогами щодо такої пропозиції. 

Гаага Нідерланди Україна компенсація війна репарації
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації