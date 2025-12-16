Видео
Главная Новости дня В Гааге подписали конвенцию о репарациях для Украины

В Гааге подписали конвенцию о репарациях для Украины

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:02
В Гааге запустили первый компенсационный механизм для Украины
Подписание документов. Фото: Ирина Мудрая/Facebook

В Гааге подписали Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России против Украины. Документ закладывает основу первого компенсационного механизма, который формируется непосредственно во время полномасштабной войны и должен открыть путь к фиксации убытков и дальнейших выплат репараций для миллионов украинцев.

О подписании Конвенции сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Читайте также:

В Гааге подписали документы для репараций Украине

Ирина Мудрая подчеркнула, что речь идет о принципиально новом подходе к компенсациям, ведь механизм создается еще в условиях продолжающейся войны. Он должен обеспечить системный учет нанесенного ущерба и сформировать правовые основания для реального возмещения пострадавшим гражданам Украины.

"Мы стали свидетелями важного события - подписания Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России против Украины. Это первый компенсационный механизм, который создается уже во время войны. Он открывает путь к фиксации убытков и реального возмещения для миллионов украинцев", — сообщила чиновница.

null
Сообщение Ирины Мудрой. Фото: скриншот

Также она отметила, что подписание Конвенции стало результатом длительной совместной работы Украины и ее международных партнеров. По словам Мудрой, это решение является важным шагом в развитии современного международного права и усиливает инструменты привлечения России к ответственности за нанесенный ущерб.

Напомним, что в 2023 году в Нидерландах создали Международный реестр убытков, которые Россия нанесла Украине из-за войны. Только в октябре 2025 года зафиксировали более 60 тысяч заявлений о вреде в результате войны, которую развязала Россия.

Между тем в Европе продолжаются активные дискуссии о том, как Украина может получить репарации за счет замороженных активов РФ.Бельгия выступила с жесткими требованиями относительно такого предложения.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
