Чи отримає Україна кошти від продажу клубу Абрамовича "Челсі" — Ірина Мудра дала роз'яснення

Ірина Мудра. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Велика Британія вимагає від російського бізнесмена Романа Абрамовича передати Україні 2,5 млрд фунтів від продажу футбольного клубу "Челсі". Однак заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що найближчим часом розраховувати на ці кошти не вдасться.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Forbes.

Чи отримає Україна кошти від продажу "Челсі"

Як розповіла заступниця керівника ОП, зараз уряд Британії активно працює над тим, аби передати заморожені активи російського олігарха в благодійний фонд на підтримку України.

"Британці запевняли нас, що активно працюють над цим процесом. Для них це пріоритет, і вони хочуть аби кошти були передані Україні", — сказала Мудра.

Однак приватні активи можуть бути передані лише в судовому порядку, що ускладнює та затягує процес.

"Питання щодо доступу до активів приватних осіб відрізняється від доступу до суверенних активів держави-агресора. У випадку суверенних активів їх можна отримати без судового рішення. Для приватних активів необхідно пройти судову процедуру, довести зв’язок приватної особи з війною та її наслідками, тобто причинно-наслідковий зв'язок. Ця процедура діє у всіх країнах. Щодо тривалості судового процесу: він дуже тривалий, оскільки передбачає проходження кількох інстанцій", — пояснила Мудра.

Продаж футбольного клубу "Челсі" — що відомо

Продаж клубу був дозволений після початку повномасштабного вторгнення РФ лише за умови, що всі кошти підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від війни в Україні.

Гроші з моменту угоди залишаються заблокованими на спеціальному рахунку у Великій Британії та можуть бути перераховані лише за індивідуальною ліцензією казначейства. Термін її дії добігає кінця, тоді як зобов'язання Абрамовича досі не виконане, що створило правову колізію.

За даними ЗМІ, олігарх намагається затягнути процес і може оскаржити вимоги в суді, наполягаючи на можливості використання частини коштів не лише для України. Також представники Абрамовича заявили, що 1,4 млрд фунтів стерлінгів із 2,35 млрд не можуть бути передані благодійному фонду, доки влада острова Джерсі не припинить розслідування та судові провадження. Натомість у разі відмови Лондон не виключає примусового стягнення коштів за рішенням суду.

