Зеленський розповів про таємний візит Абрамовича до Києва

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Зеленський розповідає про "посередника" Романа Абрамовича

Ялда Хакім запитала Володимира Зеленського про російського бізнесмена Романа Абрамовича, на якого під час війни було накладено жорсткі санкції через його тісні зв’язки з Кремлем.

З’явилися повідомлення про те, що президент України спілкувався з Абрамовичем щодо конфлікту.

"Він приїхав до Києва. Він сказав: "Я приніс повідомлення безпосередньо для вас, і я хочу взяти повідомлення від вас і передати його [Володимиру] Путіну", — сказав Зеленський, вперше коментуючи ці повідомлення.

"Але він сказав, що це має відбуватися тихо, без будь-якого розголосу.

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Я сказав: "Це ваш вибір — для нас це не має значення".

Він додав, що те, що Абрамович приїхав до них, "не є таємницею", і що той хотів зрозуміти, "на що ми готові піти" в питанні мирних переговорів.

Але Зеленський зазначив, що чітко дав зрозуміти: він не віддасть спірний Донбас Росії.

Він сказав: "Це було головне повідомлення. Я сказав, що ми не підемо.

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