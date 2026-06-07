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Головна Новини дня Зеленський розповів про таємний візит Абрамовича до Києва

Зеленський розповів про таємний візит Абрамовича до Києва

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 21:34
Зеленський розповів про таємний візит Абрамовича до Києва
Термінова новина

Зеленський розповідає про "посередника" Романа Абрамовича

Ялда Хакім запитала Володимира Зеленського про російського бізнесмена Романа Абрамовича, на якого під час війни було накладено жорсткі санкції через його тісні зв’язки з Кремлем.

З’явилися повідомлення про те, що президент України спілкувався з Абрамовичем щодо конфлікту.

"Він приїхав до Києва. Він сказав: "Я приніс повідомлення безпосередньо для вас, і я хочу взяти повідомлення від вас і передати його [Володимиру] Путіну", — сказав Зеленський, вперше коментуючи ці повідомлення.

"Але він сказав, що це має відбуватися тихо, без будь-якого розголосу. 

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Я сказав: "Це ваш вибір — для нас це не має значення".

Він додав, що те, що Абрамович приїхав до них, "не є таємницею", і що той хотів зрозуміти, "на що ми готові піти" в питанні мирних переговорів.

Але Зеленський зазначив, що чітко дав зрозуміти: він не віддасть спірний Донбас Росії.

Він сказав: "Це було головне повідомлення. Я сказав, що ми не підемо.

 

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Володимир Зеленський Роман Абрамович
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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