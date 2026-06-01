В Люблине убрали украинский флаг из-за нового названия ССО

Здание в Люблине, где висел флаг Украины. Фото: Marcin Białek/ WikiMedia Commons

В польском городе Люблин сняли флаг Украины, который развевался там с началом полномасштабного вторжения РФ. Такое решение приняли там, отреагировав на указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру ССО имени Героев УПА.

Об этом сообщило TVP World, передает Новини.LIVE.

Решение Зеленского по ССО возмутило власти польского Люблина

В ночь с пятницы на субботу, 30 мая, сине-желтый флаг, находившийся там рядом с флагами Европейского Союза и Польши с 2022 года, был снят. Как пояснили представители городской власти, этот шаг напрямую связан с недавними действиями украинского руководства, а именно с решением присвоить подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Поляки подчеркнули: "Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, вредит исторической памяти нашего народа, оскорбляет память о польских жертвах и затрудняет налаживание искреннего диалога между нашими странами".

Поводом для такой реакции польской стороны стал официальный указ Президента Украины Владимира Зеленского. Согласно этому документу, Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины было предоставлено новое почетное имя.

Украинский флаг появился на люблинской ратуше как жест солидарности сразу после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Несмотря на нынешний инцидент и резкую позицию относительно военных наименований, руководство польского города уверяет в неизменности своего общего курса. В заявлении мэрии отмечается, что "несмотря на это решение, Люблин остается открытым и гостеприимным городом, преданным ценностям, которые уже много лет определяют его международное сотрудничество".

Новини.LIVE ранее писали, что в июне 2025 года польский Сейм принял решение о введении 11 июля как Дня памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики". В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали этот шаг, заявив, что подобные решения не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Польшей и могут негативно повлиять на двусторонний диалог.

