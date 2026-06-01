У Любліні прибрали український стяг через нову назву ССО

Будівля у Любліні, де висів прапор України. Фото: Marcin Białek/ WikiMedia Commons

У польському місті Люблін зняли прапор України, який майорів там із початком повномасштабного вторгнення РФ. Таке рішення прийняли там, зреагувавши на указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру ССО імені Героїв УПА.

Про це повідомило TVP World, передає Новини.LIVE.

Рішення Зеленського щодо ССО обурило владу польського Любліна

У ніч із п'ятниці на суботу, 30 травня, синьо-жовтий стяг, що перебував там поряд із прапорами Європейського Союзу та Польщі з 2022 року, був знятий. Як пояснили представники міської влади, цей крок безпосередньо пов'язаний із недавніми діями українського керівництва, а саме з рішенням присвоїти підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Поляки підкреслили: "Прославляння формувань, відповідальних за злочини проти цивільного населення, шкодить історичній пам’яті нашого народу, ображає пам'ять про польських жертв та ускладнює налагодження щирого діалогу між нашими країнами".

Приводом для такої реакції польської сторони став офіційний указ Президента України Володимира Зеленського. Згідно з цим документом, Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України було надано нове почесне ім'я.

Український прапор з'явився на люблінській ратуші як жест солідарності відразу після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Попри нинішній інцидент та різку позицію щодо військових найменувань, керівництво польського міста запевняє у незмінності свого загального курсу. У заяві мерії зазначається, що "попри це рішення, Люблін залишається відкритим і гостинним містом, відданим цінностям, які вже багато років визначають його міжнародне співробітництво".

Новини.LIVE раніше писали, що у червні 2025 року польський Сейм ухвалив рішення про запровадження 11 липня як Дня пам'яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Польської Республіки". У Міністерстві закордонних справ України розкритикували цей крок, заявивши, що подібні рішення не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною та Польщею та можуть негативно вплинути на двосторонній діалог.

