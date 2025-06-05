У Польщі звинуватили ОУН й УПА у трагедії на Волині — реакція МЗС

Сейм Польщі. Фото: пресслужба Сейму

Сейм Польщі встановив 11 липня Днем пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". Міністерство закордонних справ України назвало це порушенням добросусідських відносин між країнами.

Відповідний допис оприлюднила пресслужба МЗС України у Facebook у четвер, 5 червня.

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У чому справа

Сейм Польщі затвердив Національний день пам’яті поляків-жертв Волинської трагедії 11 липня. Йдеться, що цього дня у 1943 році стався пік вбивств поляків у "сотнях містечок".

Водночас парламентарі назвали Волинську трагедію "геноцидом" і звинуватили в цьому ОУН і УПА, а також інші українські націоналістичні формування у 1939-1946 роках. Там зазначили, що внаслідок цього було вбито "понад сотню тисяч поляків".

Як відомо, за даними більшості польських дослідників, кількість загиблих поляків від взаємних етнічних чисток становить близько 36 тисяч. Водночас кількість загиблих українців — 21-24 тисячі.

Реакція МЗС України

У МЗС зазначили, що розцінюють рішення Сейму Польщі як таке, що йде всупереч із духом добросусідських відносин між країнами.

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", — йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Україна виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії, та переконані, що шлях до примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через односторонні оцінки.

"Закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення", — наголошується у дописі.

Крім того, триває проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі. Там зауважили, що громадянам обох країн не слід шукати ворогів один серед одного та пам'ятати, що спільним ворогом є Росія.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, нещодавно на виборах президента Польщі переміг Кароль Навроцький. Він вперше звернувся до громадян та заявив, що приділить належну увагу всім питанням, які є важливими для країни та її народу.

А у відповідь на привітання від Президента України Володимира Зеленського новообраний польський лідер зазначив, що сподівається на продовження співпраці з Україною.