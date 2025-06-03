Новий президент Польщі пообіцяв виконати всі обіцянки виборців

Новий президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: x.com/NawrockiKn

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький, оприлюднив перше звернення до громадян країни. У ньому він висловив щиру подяку за надану підтримку та наголосив на своєму прагненні гідно представляти інтереси Польщі на міжнародній арені.

Своє звернення Навроцький опублікував у соцмережі X.

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Що Навроцький зазначив у зверненні

У своєму повідомленні Навроцький висловив вдячність усім виборцям за довіру. Він відзначив значущість підтримки як з боку громадян Польщі, так і міжнародної спільноти протягом виборчої кампанії.

Навроцький висловив переконання, що його перемога відображає прагнення поляків жити в безпечній та економічно розвиненій країні, яка займає важливе місце у міжнародних відносинах, зберігаючи свої національні традиції та поважаючи історію.

Новий президент Польщі запевнив громадян, що він приділить належну увагу всім питанням, які є важливими для Польщі та її народу. Гідно представлятиме інтереси країни на міжнародній арені, дбаючи про її авторитет і визнання як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду. Він наголосив, що це буде "першим випробуванням" перед співпрацею з новим президентом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо подальшої співпраці з новим лідером Польщі.