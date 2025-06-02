Після програшу свого однопартійця на президентських виборах Туск хоче отримати підтвердження довіри до свого уряду

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Дональд Туск незабаром звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду. Він наголосив, що це буде "першим випробуванням" для коаліції "15 жовтня" перед співпрацею з новим президентом, адже однопартієць Туска — кандидат Рафал Тшасковський — поступився конкуренту Каролю Навроцькому.

Подробиці заяви прем'єра Туска передає польський канал TVN24.

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Очільник польського уряду зазначає, що занадто багато роботи потрібно зробити його уряду, починаючи від міжнародних справ, розбудови потужної армії та сильної економіки, реполонізації промисловості, через соціальне забезпечення та державні послуги, до поселень та боротьби зі злочинністю.

"Цей план вимагатиме єдності та мужності від усієї "коаліції 15 жовтня". Я хочу, щоб усі побачили — включаючи наших опонентів у країні та за кордоном — що ми готові до цієї ситуації, що ми розуміємо всю серйозність моменту, але що ми не маємо наміру робити жодного кроку назад", — заявив він.

Прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що як би виборці не оцінювали кандидата-переможця, треба визнати його перемогу та привітати його прихильників. Туск також подякував "переможеному Тшасковському за його рішучість та боротьбу за кожен голос до кінця".

"Усім, хто голосував за Рафала Тшасковського, я сьогодні кажу: ми йдемо далі. Я знаю, що ви відчуваєте, але пам’ятаймо, ми домовилися про велику річ, яка вимагає сили, наполегливості та, можливо, більше часу, ніж нам хотілося б. У демократії боротьба ніколи не закінчується", — сказав Туск.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо подальшої співпраці з новим лідером Польщі.

Також повідомлялось, що Кароль Навроцький втрапив у скандал під час ефіру дебатів. Політика запідозрили в наркозалежності.