Кароля Навроцького запідозрили у вживанні наркотиків — деталі скандалу

Кароль Навроцький на дебатах. Фото: скриншот

Кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького запідозрили в наркозалежності. Це сталося після інциденту на дебатах.

Про це повідомляє Onet Wiadomosti.

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Під час дебатів Навроцький закрив обличчя рукою, а іншу підніс до рота. У соцмережах почали писати про його можливу наркозалежність, однак кандидат в президенти пояснив жест. За його словами, він взяв жувальну гумку.

"Я взяв жуйку, жуйку", — сказав він.

To była guma. Tak Karol Nawrocki tłumaczył się z dziwnego gestu⤵️ @tvn24 pic.twitter.com/FyE8mdtyMA — Artur Molęda (@arturmoleda) May 23, 2025

Водночас польські ЗМІ пишуть, що Навроцький взяв нікотин, а голова його штабу Павло Шефернакер заявив про снюс (бездимний тютюновий виріб, який використовують, поміщаючи під верхню губу).

"А тих, у кого є якісь нездорові пропозиції, запрошують пройти відкриті тести на фізичну форму і здоров'я", — наголосив Шефернакер.

Допис Шефернакера. Фото: скриншот

Навроцький й наступного дня після дебатів був змушений спростувати звинувачення в наркозалежності. Він викликав свого опонента на здачу аналізів.

"Я вжив нікотиновий пакетик. Це зацікавило громадську думку. Думаю, що громадська думка має право знати, який стан нашого здоров'я і які субстанції присутні в наших організмах. Завтра ми будемо у Варшаві. У звʼязку з цим я запрошую Рафала Тшасковського на тести на наявність субстанцій у наших організмах, чи є в наших організмах наркотики", — сказав він.

Нагадаємо, Навроцький зробив заяву про неприйняття вступу України до НАТО. На його слова різко відреагував премʼєр Польщі Дональд Туск.

Крім того, Навроцький має яскраве "вуличне минуле". Він має бойовий досвід і був активним учасником фанатського руху.