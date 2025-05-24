Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении наркотиков — детали скандала

Кароль Навроцкий на дебатах. Фото: скриншот

Кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого заподозрили в наркозависимости. Это произошло после инцидента на дебатах.

Об этом сообщает Onet Wiadomosti.

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Во время дебатов Навроцкий закрыл лицо рукой, а другую поднес ко рту. В соцсетях начали писать о его возможной наркозависимости, однако кандидат в президенты объяснил жест. По его словам, он взял жевательную резинку.

"Я взял жвачку, жвачку", — сказал он.

To była guma. Tak Karol Nawrocki tłumaczył się z dziwnego gestu⤵️ @tvn24 pic.twitter.com/FyE8mdtyMA - Artur Molęda (@arturmoleda) 23 мая 2025 года

В то же время польские СМИ пишут, что Навроцкий взял никотин, а глава его штаба Павел Шефернакер заявил о снюсе (бездымное табачное изделие, которое используют, помещая под верхнюю губу).

"А тех, у кого есть какие-то нездоровые предложения, приглашают пройти открытые тесты на физическую форму и здоровье", — подчеркнул Шефернакер.

Пост Шефернакера. Фото: скриншот

Навроцкий и на следующий день после дебатов был вынужден опровергнуть обвинения в наркозависимости. Он вызвал своего оппонента на сдачу анализов.

"Я принял никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение. Думаю, что общественное мнение имеет право знать, каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Завтра мы будем в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики", — сказал он.

Напомним, Навроцкий сделал заявление о неприятии вступления Украины в НАТО. На его слова резко отреагировал премьер Польши Дональд Туск.

Кроме того, Навроцкий имеет яркое "уличное прошлое". Он имеет боевой опыт и был активным участником фанатского движения.