Туск відреагував на заяву кандидата на виборах про Україну в НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву кандидата в президенти Кароля Навроцького щодо непідтримки вступу України в НАТО. Очільник уряду назвав ці слова державною зрадою.

Про це пише tvn24.

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Туск вважає, що позиція Навроцького має таке визначення, як державна зрада. Раніше кандидат в президенти під час розмови з лідером Конфедерації Славоміром Ментценом підписав список з восьми політичних декларацій, одна з яких передбачає відмову від підтримки вступу України до НАТО.

"Це один з найбільших скандалів виборчої кампанії", — сказав Туск.

Він наголосив, що навіть попри політичні розбіжності у Польщі існував повний консенсус в питанні підтримки України та її членства в НАТО.

"Було небагато питань, щодо яких вдалося досягти повного консенсусу між покійним президентом Лехом Качинським і мною. Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідного курсу і членства в НАТО — була повна згода", — додав Туск.

Він пояснив, що це питання є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі, оскільки останнє, що країна має робити — це реалізовувати або підтримувати вимоги російського диктатора Володимира Путіна.

"Для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", — додав прем'єр.

Нагадаємо, у Польщі судитимуть чоловіка, який на замовлення ГРУ Росії планував підготувати замах на Президента України Володимира Зеленського.

Також у Польщі заявляли про спроби Росії втрутитися у президентські вибори, поширюючи дезінформацію.