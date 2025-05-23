Туск отреагировал на заявление кандидата на выборах об Украине в НАТО

Туск назвал госизменой слова кандидата в президенты об Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого относительно неподдержки вступления Украины в НАТО. Глава правительства назвал эти слова государственной изменой.
Об этом пишет tvn24.
Заявление Навроцкого о вступлении Украины в НАТО
Туск считает, что позиция Навроцкого имеет такое определение, как государственная измена. Ранее кандидат в президенты во время разговора с лидером Конфедерации Славомиром Ментценом подписал список из восьми политических деклараций, одна из которых предусматривает отказ от поддержки вступления Украины в НАТО.
"Это один из крупнейших скандалов избирательной кампании", — сказал Туск.
Он подчеркнул, что даже несмотря на политические разногласия в Польше существовал полный консенсус в вопросе поддержки Украины и ее членства в НАТО.
"Было немного вопросов, по которым удалось достичь полного консенсуса между покойным президентом Лехом Качиньским и мной. Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападного курса и членства в НАТО — было полное согласие", — добавил Туск.
Он пояснил, что этот вопрос является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши, поскольку последнее, что страна должна делать — это реализовывать или поддерживать требования российского диктатора Владимира Путина.
"Для этого нет лучшего термина, чем государственная измена", — добавил премьер.
Напомним, в Польше будут судить мужчину, который по заказу ГРУ России планировал подготовить покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.
Также в Польше заявляли о попытках России вмешаться в президентские выборы, распространяя дезинформацию.
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