Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах у Польщі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо подальшої співпраці з новим лідером Польщі.

Про це Зеленський написав у соцмережі X у понеділок, 2 червня.

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"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Польща, яка зберігає силу свого національного духу і віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та європейської безпеки, а також сильним голосом, що захищає свободу і гідність кожної нації", — написав глава держави.

А також зазначив, що підсилюючи один одного на нашому континенті, "ми надаємо більшої сили Європі в глобальній конкуренції й наближаємо досягнення реального і тривалого миру".

Крім того, президент України висловив сподівання щодо подальшої плідної співпраці з Польщею та особисто з президентом Навроцьким.

Скриншот повідомлення Зеленського/X

Нагадаємо, що у Польщі завершилося офіційне підрахування голосів на президентських виборах — новим главою держави став Кароль Навроцький.

Раніше ми інформували, що говорив про Україну новообраний президент Польщі Кароль Навроцький.