Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах у Польщі

Зеленський привітав нового президента Польщі з перемогою
Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо подальшої співпраці з новим лідером Польщі.
Про це Зеленський написав у соцмережі X у понеділок, 2 червня.
Зеленський привітав з перемогою новообраного президента Польщі
"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Польща, яка зберігає силу свого національного духу і віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та європейської безпеки, а також сильним голосом, що захищає свободу і гідність кожної нації", — написав глава держави.
А також зазначив, що підсилюючи один одного на нашому континенті, "ми надаємо більшої сили Європі в глобальній конкуренції й наближаємо досягнення реального і тривалого миру".
Крім того, президент України висловив сподівання щодо подальшої плідної співпраці з Польщею та особисто з президентом Навроцьким.
Нагадаємо, що у Польщі завершилося офіційне підрахування голосів на президентських виборах — новим главою держави став Кароль Навроцький.
Раніше ми інформували, що говорив про Україну новообраний президент Польщі Кароль Навроцький.
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