Ставлення Навроцького до Україну — головні заяви та вимоги

Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Обраний президентом Польщі Кароль Навроцький неодноразово висловлював жорстку позицію щодо України та її євроатлантичних прагнень. Ще до перемоги на виборах він публічно заявляв, що не бачить можливості для членства України в НАТО, доки Київ, за його словами, не "відповість за волинський злочин", маючи на увазі події Волинської трагедії.

Що говорив про Україну Кароль Навроцький та які вимоги в нього до чинної влади нашої держави розповість Новини.LIVE.

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У травні Навроцький прямо пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО. На зустрічі з виборцями у місті Турек він наголосив, що залишиться при своїй позиції навіть у разі перемоги на виборах.

"І, нагадуючи про польські інтереси, я би повторив, що до того часу поки не будуть вирішені наші справи, зокрема щодо ексгумації жертв Волинського геноциду в Україні, я не бачу майбутнього в Україні та в НАТО. Тож тут моя думка не змінюється. Моєю партією є Польща", — наголосив кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький.

Також він додав, що дискусії щодо вступу України до НАТО є "абсолютно безглуздими". Він пояснив, що членство України у військово-політичному блоці втягне "весь Північноатлантичний альянс у стан війни".

Кароль Навроцький, який має підтримку партії "Право і справедливість", також критикував нинішній уряд Польщі, зокрема через міграційну політику та співпрацю з Києвом. Він виступає проти відправки польських солдатів в Україну і вважає, що українська сторона "несправедливо" ставиться до Польщі.

Попри це, Навроцький визнає відповідальність Росії за війну в Україні, хоча водночас засуджує політику європейських лідерів і звинувачує Дональда Туска у "наївності" щодо Росії.

Крім того, Навроцький виступив проти "передачі польських компетенцій ЄС у сфері польських ферм та польських лісів" та у сфері освіти. Одного разу він заявив, що його лякає ідея створення "спільної європейської армії".

"Я не підписуватиму жодних зобов’язань чи договорів, спрямованих на створення з Європи — +парадержави+", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, стало відомо, що Кароль Навроцький здобув перемогу на президентських виборах в Польщі.

Кароль Навроцький втрапив у скандал під час прямого ефіру дебатів. Політика запідозрили в наркозалежності.