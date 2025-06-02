Отношение Навроцкого к Украине — главные заявления и требования

Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Избранный президентом Польши Кароль Навроцкий неоднократно высказывал жесткую позицию в отношении Украины и ее евроатлантических стремлений. Еще до победы на выборах он публично заявлял, что не видит возможности для членства Украины в НАТО, пока Киев, по его словам, не "ответит за волынское преступление", имея в виду события Волынской трагедии.

Что говорил об Украине Кароль Навроцкий и какие требования у него к действующей власти нашего государства расскажет Новини.LIVE.

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В мае Навроцкий прямо пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО. На встрече с избирателями в городе Турек он подчеркнул, что останется при своей позиции даже в случае победы на выборах.

"И, напоминая о польских интересах, я бы повторил, что до тех пор пока не будут решены наши дела, в частности относительно эксгумации жертв Волынского геноцида в Украине, я не вижу будущего в Украине и в НАТО. Поэтому здесь мое мнение не меняется. Моей партией является Польша", — подчеркнул кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий.

Также он добавил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО являются "абсолютно бессмысленными". Он пояснил, что членство Украины в военно-политическом блоке втянет "весь Североатлантический альянс в состояние войны".

Кароль Навроцкий, который имеет поддержку партии "Право и справедливость", также критиковал нынешнее правительство Польши, в частности из-за миграционной политики и сотрудничества с Киевом. Он выступает против отправки польских солдат в Украину и считает, что украинская сторона "несправедливо" относится к Польше.

Несмотря на это, Навроцкий признает ответственность России за войну в Украине, хотя одновременно осуждает политику европейских лидеров и обвиняет Дональда Туска в "наивности" в отношении России.

Кроме того, Навроцкий выступил против "передачи польских компетенций ЕС в сфере польских ферм и польских лесов" и в сфере образования. Однажды он заявил, что его пугает идея создания "общей европейской армии".

"Я не буду подписывать никаких обязательств или договоров, направленных на создание из Европы -+парагосударства+", — сказал он.

Напомним, сегодня, 2 июня, стало известно, что Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше.

Кароль Навроцкий попал в скандал во время прямого эфира дебатов. Политика заподозрили в наркозависимости.