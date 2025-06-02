Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У Польщі завершилося офіційне підрахування голосів на президентських виборах: згідно з даними Національної виборчої комісії, новим главою держави стане Кароль Навроцький. За результатами опрацювання 100% протоколів з дільниць, він здобув перемогу з незначною перевагою.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Кароль Навроцький отримав 50,89% голосів виборців — це 10 606 628 голосів. Його опонент, Рафал Тшасковскі, набрав 49,11% — тобто 10 237 177 голосів. Таким чином, різниця між кандидатами склала менше одного відсотка.

Мапа голосування в Польщі (червоний колір — Кароль Навроцький, синій — Рафал Тшасковскі). Фото: скриншот

Явка на виборах була високою — 71,6% громадян з'явилися для голосування, що свідчить про активну громадянську позицію поляків у вирішенні долі країни.

Нагадаємо, Кароля Навроцького запідозрили у прийомі нарковмісних речовин — політик "закинув" пакетик з невідомою сумішшю до рота прямо під час дебатів.

Додамо, що Кароль Навроцький вже відзначився скандальними заявами щодо України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на вислови Навроцького.