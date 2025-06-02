Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В Польше завершился официальный подсчет голосов на президентских выборах: согласно данным Национальной избирательной комиссии, новым главой государства станет Кароль Навроцкий. По результатам обработки 100% протоколов с участков, он одержал победу с незначительным преимуществом.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов избирателей — это 10 606 628 голосов. Его оппонент, Рафал Тшасковски, набрал 49,11% — то есть 10 237 177 голосов. Таким образом, разница между кандидатами составила менее одного процента.

Карта голосования в Польше (красный цвет — Кароль Навроцкий, синий — Рафал Тшасковски). Фото: скриншот

Явка на выборах была высокой — 71,6% граждан явились для голосования, что свидетельствует об активной гражданской позиции поляков в решении судьбы страны.

Напомним, Кароля Навроцкого заподозрили в приеме наркосодержащих веществ — политик "закинул" пакетик с неизвестной смесью в рот прямо во время дебатов.

Добавим, что Кароль Навроцкий уже отметился скандальными заявлениями относительно Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на высказывания Навроцкого.