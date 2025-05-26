Поляки почали збирати збірки, де кандидат Навроцький вживає щось незрозуміле прямо на людях

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький з підозрілим пакетиком. Фото: Скриншот

У Польщі продовжується епопея з приводу можливої наркотичної залежності одного з кандидатів в президенти Кароля Навроцького. Раніше під час дебатів він кинув собі в рота щось невідоме, а потім пояснив, що це була гумка. Проте зараз користувачі соцмереж все більше викладають фото і відео з кандидатом, який вже навіть не приховує, що підбадьорюється сумнівними допінгами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соцмережі поляків.

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Що вживає кандидат Кароль Навроцький

A test na narkotyki już zrobił? Przecież on uzależniony jest... Nie mógł nawet godziny na debacie wytrzymać... pic.twitter.com/qDymrvo1V7 Реклама — Developer (@Deweloper1967) May 25, 2025

Думки щодо "допінгу" розділились. Прихильники його конкурента, проєвропейського мера Варшави Рафала Тшасковського кажуть, що радикал Навроцький може бути наркоманом. Сам кандидат відповідає, що на дебатах пригостився нікотиновим пакетиком, щоб не заснути під час довгої промови конкурента.

Nawrocki @NawrockiKn, pan te samoróbki, wypełnione nie wiadomo czym, zażywa widzę wszędzie.

Taki z pana twardziel, że bez koksu nie potrafi pan wytrzymać godziny, ani nie potrafi kontrolować emocji.

‼️pic.twitter.com/fttA98LsGU Реклама — Kasia 🇵🇱🇫🇷🇺🇦🌵 (@KasiaActus) May 24, 2025

Серед користувачів соцмереж точаться дебати, що вживає Навроцький: снюс, насвай чи жувальний тютюн.

(УВАГА: всі три речі є вкрай небезпечними, викликають стійку залежність та швидко роз'їдають ротову порожнину!).

Nie pierwszyzna u Batyra 🤷.

Tylko czy to snus?

Snus nie wygląda jak cienkie listki papieru które bierze Nowogrodzki.

Porcjowany snus to małe prostokątne woreczki z włókniny, wypełnione mielonym tytoniem.

Luzem przypomina wilgotną, brązową masę (jak mokra ziemia), którą formuje… pic.twitter.com/cMNSB6aYnI — R_Sky 🇵🇱🇪🇺 🏳️‍🌈✌️ (@siejkosky) May 24, 2025

Крім того, користувачі соцмереж почали збирати підбірки, де кандидат Навроцький під час спілкування з виборцями чи журналістами постійно "закидується допінгом". І хоча офіційно перелічені тютюнові суміші не заборонені законом, виборці вважають таку поведінку підозрілою і показником слабкості та залежності кандидата.

Повідомлення від одного з поляків в соцмережі X. Фото: Скриншот

"Чому Тшасковський має з себе робити клоуна, якщо Навроцький не може протриматись і дві години, щоб не закинутись якимось лайном", — запитує один з поляків у соцмережі X.

Нагадаємо, Навроцький зробив заяву про неприйняття вступу України до НАТО. На його слова різко відреагував премʼєр Польщі Дональд Туск.

Крім того, Навроцький має яскраве "вуличне минуле". Він має бойовий досвід і був активним учасником фанатського руху.