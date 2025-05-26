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А ні години без "допінгу" — кандидат Навроцький вже не соромиться

26 травня 2025 01:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Поляки почали збирати збірки, де кандидат Навроцький вживає щось незрозуміле прямо на людях
Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький з підозрілим пакетиком. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Польщі продовжується епопея з приводу можливої наркотичної залежності одного з кандидатів в президенти Кароля Навроцького. Раніше під час дебатів він кинув собі в рота щось невідоме, а потім пояснив, що це була гумка. Проте зараз користувачі соцмереж все більше викладають фото і відео з кандидатом, який вже навіть не приховує, що підбадьорюється сумнівними допінгами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соцмережі поляків.

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Що вживає кандидат Кароль Навроцький

Думки щодо "допінгу" розділились. Прихильники його конкурента, проєвропейського мера Варшави Рафала Тшасковського кажуть, що радикал Навроцький може бути наркоманом. Сам кандидат відповідає, що на дебатах пригостився нікотиновим пакетиком, щоб не заснути під час довгої промови конкурента.

Серед користувачів соцмереж точаться дебати, що вживає Навроцький: снюс, насвай чи жувальний тютюн.

(УВАГА: всі три речі є вкрай небезпечними, викликають стійку залежність та швидко роз'їдають ротову порожнину!).

Крім того, користувачі соцмереж почали збирати підбірки, де кандидат Навроцький під час спілкування з виборцями чи журналістами постійно "закидується допінгом". І хоча офіційно перелічені тютюнові суміші не заборонені законом, виборці вважають таку поведінку підозрілою і показником слабкості та залежності кандидата. 

Ні години без "допінгу" — кандидат Навроцький вже не соромиться - фото 1
Повідомлення від одного з поляків в соцмережі X. Фото: Скриншот

"Чому Тшасковський має з себе робити клоуна, якщо Навроцький не може протриматись і дві години, щоб не закинутись якимось лайном", — запитує один з поляків у соцмережі X.  

Нагадаємо, Навроцький зробив заяву про неприйняття вступу України до НАТО. На його слова різко відреагував премʼєр Польщі Дональд Туск.

Крім того, Навроцький має яскраве "вуличне минуле". Він має бойовий досвід і був активним учасником фанатського руху.

Польща наркотики вибори залежність тютюн Кароль Навроцький
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