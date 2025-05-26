Поляки начали собирать сборники, где кандидат Навроцкий употребляет что-то непонятное прямо на людях

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий с подозрительным пакетиком. Фото: Скриншот

В Польше продолжается эпопея по поводу возможной наркотической зависимости одного из кандидатов в президенты Кароля Навроцкого. Ранее во время дебатов он бросил себе в рот что-то неизвестное, а потом объяснил, что это была резинка. Однако сейчас пользователи соцсетей все больше выкладывают фото и видео с кандидатом, который уже даже не скрывает, что подбадривается сомнительными допингами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соцсети поляков.

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Что употребляет кандидат Кароль Навроцкий

A test na narkotyki już zrobił? Przecież on uzależniony jest... Nie mógł nawet godziny na debacie wytrzymać... pic.twitter.com/qDymrvo1V7 - Разработчик (@Deweloper1967) 25 мая 2025 г.

Мнения относительно "допинга" разделились. Сторонники его конкурента, проевропейского мэра Варшавы Рафала Тшасковского говорят, что радикал Навроцкий может быть наркоманом. Сам кандидат отвечает, что на дебатах угостился никотиновым пакетиком, чтобы не заснуть во время длинной речи конкурента.

Nawrocki @NawrockiKn, pan te samoróbki, wypełnione nie wiadomo czym, zażywa widzę wszędzie.

Taki z pana twardziel, że bez koksu nie potrafi pan wytrzymać godziny, ani nie potrafi kontrolować emocji.

‼️pic.twitter.com/fttA98LsGU - Kasia 🇵🇱🇫🇷🇺🇦🌵 (@KasiaActus) 24 мая 2025 г.

Среди пользователей соцсетей идут дебаты, что употребляет Навроцкий: снюс, насвай или жевательный табак.

(ВНИМАНИЕ: все три вещи крайне опасны, вызывают стойкую зависимость и быстро разъедают ротовую полость!)

Nie pierwszyzna u Batyra 🤷.

Tylko czy to snus?

Snus nie wygląda jak cienkie listki papieru które bierze Nowogrodzki.

Porcjowany snus to małe prostokątne woreczki z włókniny, wypełnione mielonym tytoniem.

Luzem przypomina wilgotną, brązową masę (jak mokra ziemia), którą formuje... pic.twitter.com/cMNSB6aYnI - R_Sky 🇵🇱🇪🇺 🏳️‍🌈✌️ (@siejkosky) May 24, 2025

Кроме того, пользователи соцсетей начали собирать подборки, где кандидат Навроцкий во время общения с избирателями или журналистами постоянно "забрасывается допингом". И хотя официально перечисленные табачные смеси не запрещены законом, избиратели считают такое поведение подозрительным и показателем слабости и зависимости кандидата.

Сообщение от одного из поляков в соцсети X. Фото: Скриншот

"Почему Тшасковский должен из себя делать клоуна, если Навроцкий не может продержаться и два часа, чтобы не закинуться каким-то дерьмом", — спрашивает один из поляков в соцсети X.

Напомним, Навроцкий сделал заявление о неприятии вступления Украины в НАТО. На его слова резко отреагировал премьер Польши Дональд Туск.

Кроме того, Навроцкий имеет яркое "уличное прошлое". Он имеет боевой опыт и был активным участником фанатского движения.