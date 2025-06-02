Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым лидером Польши.

Об этом Зеленский написал в соцсети X в понедельник, 2 июня.

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"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Польша, которая сохраняет силу своего национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и европейской безопасности, а также сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации", — написал глава государства.

А также отметил, что усиливая друг друга на нашем континенте, "мы придаем большей силы Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и прочного мира".

Кроме того, президент Украины выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с президентом Навроцким.

Скриншот сообщения Зеленского/X

Напомним, что в Польше завершился официальный подсчет голосов на президентских выборах — новым главой государства стал Кароль Навроцкий.

Ранее мы информировали, что говорил об Украине новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий.