После проигрыша своего однопартийца на президентских выборах Туск хочет получить подтверждение доверия к своему правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Дональд Туск вскоре обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству. Он отметил, что это будет "первым испытанием" для коалиции "15 октября" перед сотрудничеством с новым президентом, ведь однопартиец Туска — кандидат Рафал Тшасковский — уступил конкуренту Каролю Навроцкому.

Подробности заявления премьера Туска передает польский канал TVN24.

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Глава польского правительства отмечает, что слишком много работы нужно сделать его правительству, начиная от международных дел, развития мощной армии и сильной экономики, реполонизации промышленности, через социальное обеспечение и государственные услуги, до поселений и борьбы с преступностью.

"Этот план потребует единства и мужества от всей коалиции "15 октября". Я хочу, чтобы все увидели — включая наших оппонентов в стране и за рубежом — что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни одного шага назад", — заявил он.

Премьер-министр Дональд Туск отметил, что как бы избиратели не оценивали кандидата-победителя, надо признать его победу и поздравить его сторонников. Туск также поблагодарил "победившего Тшасковского за его решимость и борьбу за каждый голос до конца".

"Всем, кто голосовал за Рафала Тшасковского, я сегодня говорю: мы идем дальше. Я знаю, что вы чувствуете, но помните, мы договорились о большой вещи, которая требует силы, настойчивости и, возможно, больше времени, чем нам хотелось бы. В демократии борьба никогда не заканчивается", — сказал Туск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым лидером Польши.

Также сообщалось, что Кароль Навроцкий попал в скандал во время эфира дебатов. Политика заподозрили в наркозависимости.