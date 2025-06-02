После проигрыша своего однопартийца на президентских выборах Туск хочет получить подтверждение доверия к своему правительству

Туску нужно доверие к своему правительству — обратится к Сейму
Премьер-министр Дональд Туск вскоре обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству. Он отметил, что это будет "первым испытанием" для коалиции "15 октября" перед сотрудничеством с новым президентом, ведь однопартиец Туска — кандидат Рафал Тшасковский — уступил конкуренту Каролю Навроцкому.
Подробности заявления премьера Туска передает польский канал TVN24.
Почему для Туска важен вотум доверия
Глава польского правительства отмечает, что слишком много работы нужно сделать его правительству, начиная от международных дел, развития мощной армии и сильной экономики, реполонизации промышленности, через социальное обеспечение и государственные услуги, до поселений и борьбы с преступностью.
"Этот план потребует единства и мужества от всей коалиции "15 октября". Я хочу, чтобы все увидели — включая наших оппонентов в стране и за рубежом — что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни одного шага назад", — заявил он.
Премьер-министр Дональд Туск отметил, что как бы избиратели не оценивали кандидата-победителя, надо признать его победу и поздравить его сторонников. Туск также поблагодарил "победившего Тшасковского за его решимость и борьбу за каждый голос до конца".
"Всем, кто голосовал за Рафала Тшасковского, я сегодня говорю: мы идем дальше. Я знаю, что вы чувствуете, но помните, мы договорились о большой вещи, которая требует силы, настойчивости и, возможно, больше времени, чем нам хотелось бы. В демократии борьба никогда не заканчивается", — сказал Туск.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым лидером Польши.
Также сообщалось, что Кароль Навроцкий попал в скандал во время эфира дебатов. Политика заподозрили в наркозависимости.
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