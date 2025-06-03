Новый президент Польши пообещал выполнить все обещания избирателей

Новый президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: x.com/NawrockiKn

Победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий, обнародовал первое обращение к гражданам страны. В нем он выразил искреннюю благодарность за оказанную поддержку и отметил свое стремление достойно представлять интересы Польши на международной арене.

Свое обращение Навроцкий опубликовал в соцсети X.

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Что Навроцкий отметил в обращении

В своем сообщении Навроцкий выразил благодарность всем избирателям за доверие. Он отметил значимость поддержки как со стороны граждан Польши, так и международного сообщества в течение избирательной кампании.

Навроцкий выразил убеждение, что его победа отражает стремление поляков жить в безопасной и экономически развитой стране, которая занимает важное место в международных отношениях, сохраняя свои национальные традиции и уважая историю.

Новый президент Польши заверил граждан, что он уделит должное внимание всем вопросам, которые являются важными для Польши и ее народа. Достойно представлять интересы страны на международной арене, заботясь о ее авторитете и признании как равноправного субъекта международных отношений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству. Он отметил, что это будет "первым испытанием" перед сотрудничеством с новым президентом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой на выборах. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым лидером Польши.