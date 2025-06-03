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Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною

3 червня 2025 18:24
Євтушенко Аліна - редактор
Навроцький хоче продовжити співпрацю з Україною
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Новообраний Президент Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання Президента України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною.

Про це Навроцький написав у соцмережі X у вівторок, 3 червня.

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Новообраний президент Польщі  Кароль Навроцький у відповідь на привітання Зеленського заявив про бажання продовжити партнерство України та Польщі.

Крім того, він наголосив на прихильності підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Президент Польщі згадав і про необхідність "врегулювання невирішеного минулого", ймовірно, маючи на увазі питання Волинської трагедії.

"Шановний Президенте Зеленський дякую за Ваше звернення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та взаєморозумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише доброго діалогу, але й вирішення назрілих історичних питань.

Польща була найсильнішою підтримкою України у боротьбі з російською агресією, жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше, ніж ми. І я сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом для спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та спільної побудови безпечного майбутнього", — написав Навроцький.

Польща президент
Скриншот повідомлення президента Польщі/X

Раніше ми інформували, що новим Президентом Польщі став Кароль Навроцький.

У відповідь на цю новину Президент Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах.

Володимир Зеленський Польща війна в Україні співпраця Кароль Навроцький
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