Навроцький хоче продовжити співпрацю з Україною

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Новообраний Президент Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання Президента України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною.

Про це Навроцький написав у соцмережі X у вівторок, 3 червня.

Реклама

Читайте також:

Новий президент Польщі про продовження партнерства з Україною

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь на привітання Зеленського заявив про бажання продовжити партнерство України та Польщі.

Крім того, він наголосив на прихильності підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Президент Польщі згадав і про необхідність "врегулювання невирішеного минулого", ймовірно, маючи на увазі питання Волинської трагедії.

"Шановний Президенте Зеленський дякую за Ваше звернення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та взаєморозумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише доброго діалогу, але й вирішення назрілих історичних питань.

Польща була найсильнішою підтримкою України у боротьбі з російською агресією, жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше, ніж ми. І я сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом для спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та спільної побудови безпечного майбутнього", — написав Навроцький.

Скриншот повідомлення президента Польщі/X

Раніше ми інформували, що новим Президентом Польщі став Кароль Навроцький.

У відповідь на цю новину Президент Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах.