Навроцький хоче продовжити співпрацю з Україною

Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною
Новообраний Президент Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання Президента України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Він висловив сподівання щодо продовження співпраці з Україною.
Про це Навроцький написав у соцмережі X у вівторок, 3 червня.
Новий президент Польщі про продовження партнерства з Україною
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь на привітання Зеленського заявив про бажання продовжити партнерство України та Польщі.
Крім того, він наголосив на прихильності підтримки України в боротьбі проти російської агресії.
Президент Польщі згадав і про необхідність "врегулювання невирішеного минулого", ймовірно, маючи на увазі питання Волинської трагедії.
"Шановний Президенте Зеленський дякую за Ваше звернення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та взаєморозумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише доброго діалогу, але й вирішення назрілих історичних питань.
Польща була найсильнішою підтримкою України у боротьбі з російською агресією, жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше, ніж ми. І я сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом для спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та спільної побудови безпечного майбутнього", — написав Навроцький.
Раніше ми інформували, що новим Президентом Польщі став Кароль Навроцький.
У відповідь на цю новину Президент Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах.
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