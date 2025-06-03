Навроцкий хочет продолжить сотрудничество с Украиной

Навроцкий заявил, что ожидает продолжения партнерства с Украиной
Новоизбранный Президент Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравления Президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной.
Об этом Навроцкий написал в соцсети X во вторник, 3 июня.
Новый президент Польши о продолжении партнерства с Украиной
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий в ответ на поздравления Зеленского заявил о желании продолжить партнерство Украины и Польши.
Кроме того, он отметил приверженность поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.
Президент Польши упомянул и о необходимости "урегулирования нерешенного прошлого", вероятно, имея в виду вопрос Волынской трагедии.
"Уважаемый Президент Зеленский благодарю за Ваше обращение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и взаимопонимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов.
Польша была сильнейшей поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией, ни одна другая страна не понимает эту угрозу больше, чем мы. И я надеюсь, что мы продолжим работать вместе для общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и совместного построения безопасного будущего", — написал Навроцкий.
Ранее мы информировали, что новым Президентом Польши стал Кароль Навроцкий.
В ответ на эту новость Президент Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах.
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