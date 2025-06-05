В Польше обвинили ОУН и УПА в трагедии на Волыни - реакция МИД

Сейм Польши. Фото: пресс-служба Сейма

Сейм Польши установил 11 июля Днем памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Министерство иностранных дел Украины назвало это нарушением добрососедских отношений между странами.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба МИД Украины в Facebook в четверг, 5 июня.

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В чем дело

Сейм Польши утвердил Национальный день памяти поляков-жертв Волынской трагедии 11 июля. Говорится, что в этот день в 1943 году произошел пик убийств поляков в "сотнях городков".

В то же время парламентарии назвали Волынскую трагедию "геноцидом" и обвинили в этом ОУН и УПА, а также другие украинские националистические формирования в 1939-1946 годах. Там отметили, что в результате этого было убито "более сотни тысяч поляков".

Как известно, по данным большинства польских исследователей, количество погибших поляков от взаимных этнических чисток составляет около 36 тысяч. В то же время количество погибших украинцев — 21-24 тысяч.

Реакция МИД Украины

В МИД отметили, что расценивают решение Сейма Польши как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории и убеждены, что путь к примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через односторонние оценки.

"Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения", — отмечается в посте.

Кроме того, продолжается проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши. Там отметили, что гражданам обеих стран не следует искать врагов друг среди друга и помнить, что общим врагом является Россия.

Скриншот поста МИД

Напомним, недавно на выборах президента Польши победил Кароль Навроцкий. Он впервые обратился к гражданам и заявил, что уделит должное внимание всем вопросам, которые являются важными для страны и ее народа.

А в ответ на поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского новоизбранный польский лидер отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной.