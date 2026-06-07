Зеленський: Путін повинен відповісти на мій відкритий лист

Термінова новина

"Путін повинен відповісти на мій відкритий лист", — заявив Зеленський в інтерв’ю Sky News

Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін повинен відповісти на його відкритий лист, щоб підвищити шанси на досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

У розмові з нашою провідною ведучою новин світу Ялдою Хакім президент України зазначив, що лист, надісланий російському президенту в п’ятницю, є одним із небагатьох способів, за допомогою яких обидві країни можуть налагодити діалог.

У листі Зеленський запропонував пряму зустріч між ним і Путіним з метою припинення війни.

Коротко коментуючи лист під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі, Путін сказав, що "поглянув" на документ від президента України, але не бачить "сенсу" у зустрічі з ним.

Читайте також:

На запитання про його "зухвалий" лист Зеленський спочатку відповів з посмішкою: "Ви не читали першу версію!"

Пояснюючи суть листа, він потім сказав:

"Я надіслав відкритий лист, бо не знаю, чи він його прочитає, чи ні.

"Відкритий лист означає, що він має відповісти нам на те, що важливо для його суспільства, бо його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нікого не атакували, де це не агресивна війна. Це несерйозно.

"Ось чому для мене дуже важливо відкрито розповісти, де ми знаходимося.

"Вони відключили інтернет та багато іншого. У нас не так багато можливостей подати сигнали цій країні, країні-агресору.

"Вони принесли цю велику війну до нашої країни. Вони мають зупинитися".

Новина доповнюється...