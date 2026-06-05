Україна публічно показала свою позицію: Сибіга про лист Путіну

Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що лист українського лідера Володимира Зеленського є "шансом" для російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що Україна хоче закінчити війну.

Про це Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Лист Зеленського до Путіна

"Я вважаю, що цей лист, це звернення, відкрите звернення президента Зеленського до Путіна — це лист-шанс для самого ж Путіна", — наголосив Сибіга.

За його словами, документ зареєстрували та поширили на майданчиках міжнародних організацій, зокрема ООН, ОБСЄ та Ради Європи.

Міністр зауважив, що у листі відображено фактичний стан, у якому наразі перебувають Україна та Росія. Він також каже, що це можливість для Москви завершити війну в найближчій перспективі, зважаючи на ситуацію на фронті та стан російської економіки.

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"Президент Зеленський дає об'єктивну картину, яку, ми сподіваємося, теж прочитає президент Путін на відміну від тих псевдодокладів, бравурних доповідей, які йому подають його наближене коло. Україна хоче закінчити війну", — заявив Сибіга.

Він наголосив, що Україна має конкретні та реалістичні пропозиції для досягнення гідного та справедливого миру. Також Сибіга зазначив, що у межах американського переговорного напрямку наразі спостерігається певне уповільнення, що пов’язано з переорієнтацією уваги США на ситуацію на Близькому Сході. За його словами, немає часу зволікати.

"Ми хочемо підтримувати високу динаміку переговорного процесу. І ми дійшли до тієї фази, до тієї стадії, коли саме зустріч на рівні лідерів може справді наблизити справедливий мир, гідний мир. І президент Зеленський про це чітко зазначає в своєму листі", — сказав міністр.

Україна готова закінчувати війну

Глава МЗС наголосив, що Україна суттєво наростила переговорну позицію завдяки мужності воїнів, "далекобійним санкціям", унікальній експертизі закривати небо та вмінням збивати російські повітряні обʼєкти. Сибіга каже, що "мʼяч тепер на боці росіян", оскільки Україна вкотре публічно показала свою позицію.

"Ми готові закінчувати війну в дипломатичний спосіб, маючи сьогодні на полі бою найсильніші позиції за останній рік", — заявив він.

За його словами, пропозиції російської сторони щодо візиту глави держави до Москви є неприйнятними та виглядають абсурдними. Він наголосив, що це чергова спроба маніпуляції та ухилення від реальної зустрічі.

Реакція Європи на лист

Сибіга повідомив, що готує доповідь Зеленському про реакцію на лист.

"Я зараз готую доповідь президенту про реакцію, глобальну реакцію, спеціальну таблицю заповнюємо, і світових лідерів, і окремих столиць, і офіційно, і непублічно, так вона є. Всі розуміють, хто на сьогодні зацікавлений в продовженні війни. Путін. І президент Зеленський публічно ще раз це показав", — наголосив Сибіга.

Він також пояснив, чому український президент обрав нетиповий для сучасної дипломатії формат відкритого листа. За його словами, Україна продемонструвала, що однією з її сильних сторін у переговорах є асиметричність підходів.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський оприлюднив відкритий лист до Путіна, у якому закликав завершити війну та перейти до прямих переговорів. У документі він порушив питання відповідальності російського керівництва за розв’язану агресію та її наслідки, а також звернув увагу на втрати на фронті й важливість міжнародної підтримки України.

Згодом Сибіга повідомив, що Україна передасть лист Путіну через дипломатичні канали. Водночас у Кремлі повідомили, що бачили його та нададуть відповідь пізніше.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що було б чудово, якщо зустріч Зеленського і Путіна відбудеться. Крім того, в ЄС позитивно оцінили листа та наголосили, що Україна та Європа хочуть миру.