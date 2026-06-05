Украина публично показала свою позицию: Сибига о письме Путину

Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что письмо украинского лидера Владимира Зеленского является "шансом" для российского диктатора Владимира Путина. Он подчеркнул, что Украина хочет закончить войну.

Об этом Андрей Сибига рассказал в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Письмо Зеленского к Путину

"Я считаю, что это письмо, это обращение, открытое обращение президента Зеленского к Путину — это письмо-шанс для самого же Путина", — подчеркнул Сибига.

По его словам, документ зарегистрировали и распространили на площадках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Министр отметил, что в письме отражено фактическое состояние, в котором сейчас находятся Украина и Россия. Он также говорит, что это возможность для Москвы завершить войну в ближайшей перспективе, учитывая ситуацию на фронте и состояние российской экономики.

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"Президент Зеленский дает объективную картину, которую, мы надеемся, тоже прочитает президент Путин в отличие от тех псевдодокладов, бравурных докладов, которые ему подают его ближайшее окружение. Украина хочет закончить войну", — заявил Сибига.

Он отметил, что Украина имеет конкретные и реалистичные предложения для достижения достойного и справедливого мира. Также Сибига отметил, что в рамках американского переговорного направления сейчас наблюдается определенное замедление, что связано с переориентацией внимания США на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, нет времени медлить.

"Мы хотим поддерживать высокую динамику переговорного процесса. И мы дошли до той фазы, до той стадии, когда именно встреча на уровне лидеров может действительно приблизить справедливый мир, достойный мир. И президент Зеленский об этом четко отмечает в своем письме", — сказал министр.

Украина готова заканчивать войну

Глава МИД подчеркнул, что Украина существенно нарастила переговорную позицию благодаря мужеству воинов, "дальнобойным санкциям", уникальной экспертизе закрывать небо и умению сбивать российские воздушные объекты. Сибига говорит, что "мяч теперь на стороне россиян", поскольку Украина в очередной раз публично показала свою позицию.

"Мы готовы заканчивать войну дипломатическим способом, имея сегодня на поле боя самые сильные позиции за последний год", — заявил он.

По его словам, предложения российской стороны относительно визита главы государства в Москву неприемлемы и выглядят абсурдными. Он подчеркнул, что это очередная попытка манипуляции и уклонения от реальной встречи.

Реакция Европы на письмо

Сибига сообщил, что готовит доклад Зеленскому о реакции на письмо.

"Я сейчас готовлю доклад президенту о реакции, глобальную реакцию, специальную таблицу заполняем, и мировых лидеров, и отдельных столиц, и официально, и непублично, так она есть. Все понимают, кто на сегодня заинтересован в продолжении войны. Путин. И президент Зеленский публично еще раз это показал", — подчеркнул Сибига.

Он также объяснил, почему украинский президент выбрал нетипичный для современной дипломатии формат открытого письма. По его словам, Украина продемонстрировала, что одной из ее сильных сторон в переговорах является асимметричность подходов.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский обнародовал открытое письмо к Путину, в котором призвал завершить войну и перейти к прямым переговорам. В документе он поднял вопрос ответственности российского руководства за развязанную агрессию и ее последствия, а также обратил внимание на потери на фронте и важность международной поддержки Украины.

Впоследствии Сибига сообщил, что Украина передаст письмо Путину по дипломатическим каналам. В то же время в Кремле сообщили, что видели его и ответят позже.

А американский президент Дональд Трамп заявил, что было бы замечательно, если встреча Зеленского и Путина состоится. Кроме того, в ЕС положительно оценили письмо и отметили, что Украина и Европа хотят мира.