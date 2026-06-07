Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Путин должен ответить на мое открытое письмо

Зеленский: Путин должен ответить на мое открытое письмо

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 21:33
Зеленский: Путин должен ответить на мое открытое письмо
Срочная новость

"Путин должен ответить на мое открытое письмо", - заявил Зеленский в интервью Sky News

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин должен ответить на его открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

Реклама

В разговоре с нашей ведущей новостей мира Ялдой Хаким президент Украины отметил, что письмо, отправленное российскому президенту в пятницу, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.

В письме Зеленский предложил прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.

Реклама

Коротко комментируя письмо во время экономического форума в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что "взглянул" на документ от президента Украины, но не видит "смысла" во встрече с ним.

Читайте также:
Реклама

На вопрос о его "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!"

Объясняя суть письма, он потом сказал:

Реклама

"Я прислал открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он его или нет.

"Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на то, что важно для его общества, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не агрессивная война. Это несерьезно.

Реклама

"Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся.

"Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране, стране-агрессору.

Реклама

"Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться".

 

Реклама

Новость дополняется...

Владимир Зеленский владимир путин переговоры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации