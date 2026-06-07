Зеленский: Путин должен ответить на мое открытое письмо

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"Путин должен ответить на мое открытое письмо", - заявил Зеленский в интервью Sky News

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин должен ответить на его открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

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В разговоре с нашей ведущей новостей мира Ялдой Хаким президент Украины отметил, что письмо, отправленное российскому президенту в пятницу, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.

В письме Зеленский предложил прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.

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Коротко комментируя письмо во время экономического форума в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что "взглянул" на документ от президента Украины, но не видит "смысла" во встрече с ним.

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На вопрос о его "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!"

Объясняя суть письма, он потом сказал:

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"Я прислал открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он его или нет.

"Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на то, что важно для его общества, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не агрессивная война. Это несерьезно.

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"Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся.

"Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране, стране-агрессору.

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"Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться".

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