Зеленский и лидеры Британии, Германии и Франции очертили условия мира

Владимир Зеленский и лидеры Е3. Фото: Reuters

Лидеры Британии, Франции и Германии провели в воскресенье встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины. В рамках этой встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по переговорам и очертили условия для достижения мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Что сказано в заявлении об условиях мира

Лидеры государств отметили, что Европа играет важную роль в любом урегулировании, являясь стойким сторонником Украины. Они дали понять, что все усилия должны осуществляться в тесном сотрудничестве с Украиной, более широкими европейскими партнерами и США.

Также на встрече стороны обсудили условия, которые должны быть выполнены для справедливого и длительного мира. В частности, среди условий:

Во-первых, должно быть прекращение боевых действий . Политики призвали диктатора РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня;

. Политики призвали диктатора РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня; Во-вторых, отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения . Лидеры подчеркнули, что международные границы не должны меняться силой, а суверенное право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и союзов должно уважаться;

. Лидеры подчеркнули, что международные границы не должны меняться силой, а суверенное право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и союзов должно уважаться; В-третьих, после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридические обязательные гарантии безопасности , основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Гарантии "включают в себя развертывание Многонациональных сил - Украина";

, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Гарантии "включают в себя развертывание Многонациональных сил - Украина"; В-четвертых, российские активы будут "обездвиженными" , пока РФ не прекратит свою войну и не выплатит Украине компенсации за ущерб, причиненный войной;

, пока РФ не прекратит свою войну и не выплатит Украине компенсации за ущерб, причиненный войной; И пятый пункт включает необходимость обеспечить защиту европейских интересов безопасности в любом соглашении. Согласно заявлению, для любых элементов переговоров, касающихся ЕС и НАТО, нужно будет согласие Евросоюза и союзников по Североатлантическому альянсу.

"Лидеры высоко оценили призыв президента Зеленского к прекращению войны путем переговоров дипломатическим путем, изложенный в его письме президенту Российской Федерации от 4 июня 2026 года. Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией – при активном участии США и Европы — для достижения прекращения огня и поддержки дальнейших переговоров. Они подтвердили, что будут и впредь твердо поддерживать Украину", — говорится в публикации.

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Помимо вопроса мира, стороны обсудили, как использовать предстоящий саммит G7 в Эвиане, следующую встречу "коалиции желающих" и саммит НАТО в Турции — для наилучшей координации дальнейшей поддержки Украины, включая дальнейшее давление на военную экономику РФ и усиление обещаний военной и оборонной поддержки Украины на саммите НАТО.

Руководители государств подчеркнули острую необходимость наращивания производства перехватчиков, совместной разработки средств ПВО, средств для нанесения глубоких ударов, а также поддержки будущей устойчивости ВСУ.

"Они также обсудили, как Альянс может перенять опыт Украины в боевых действиях и как расширить долгосрочное промышленное сотрудничество с Украиной для укрепления собственной обороны Европы", — сказано в документе.

Как сообщало Новини.LIVE, самолет президента Украины Владимира Зеленского изменил привычный маршрут в Британии. На этот раз борт вылетел из Молдовы, а не Польши, как это было раньше.

Также мы писали, что Зеленский дал интервью британскому медиа Sky News, в котором сказал, что диктатор РФ Владимир Путин должен отреагировать на его открытое письмо. По его словам, это могло быть стать шагом к возможным договоренностям о прекращении огня.