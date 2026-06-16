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Головна Новини дня Зеленський прибув в Евіан, де триває саміт G7

Зеленський прибув в Евіан, де триває саміт G7

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 09:11
Зеленський прибув в Евіан, де триває саміт G7
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зранку 16 червня прибув до французького міста Евіан для участі у саміті країн "Групи семи". Незабаром український лідер приїде до готелю, де проходять засідання, і там його особисто зустріне президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Головні теми переговорів на саміті

Ключовим пунктом програми засідання G7 стане велика спільна робоча сесія, присвячена питанням безпеки та відновленню стабільного миру на європейському континенті.

Крім загальних круглих столів, Володимир Зеленський планує провести цілу серію критично важливих особистих зустрічей, зокрема з керівниками урядів Британії та Канади, канцлером Німеччини, а також з очільницею Міжнародного валютного фонду.

Також очікується, що Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

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Раніше Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп, який вже прибув на саміт G7, заявив, що хоче зосередитися на врегулюванні війни в Україні. Він вважає, що переговори можуть зрушити з місця, тому що Зеленський та Путін готові до діалогу. 

Ще ми писали, що Володимир Зеленський 14 червня провів розмову з лідером США та обговорив питання, які можуть допомогти наблизити мир зараз. Також Зеленський привітав Трампа з Днем народження.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон Дональд Трамп G7
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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