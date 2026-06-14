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ЗМІ: Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 17:53
ЗМІ: Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Він привітав його з Днем народження. Крім того, сторони обговорили подальші переговори.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Новини.LIVE.

Станом на 18:10 радник Офісу Президента Дмитро Литвин підтвердив медіа факт розмови між лідерами. За його словами, сторони спілкувались близько 30-35 хвилин, а дзвінок відбувся приблизно о 17:00. 

Розмова Зеленського та Трампа 14 червня

За інформацією джерела, розмова лідерів тривала щонайменше 30 хвилин. Зокрема, Зеленський привітав Трампа з Днем народження. 

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше — в тому числі ідеї по переговорах", — повідомило джерело.

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Наразі офіційного підтвердження розмови не було.

Як писали Новини.LIVE, 14 червня Дональду Трампу випонюється 80 років. Протягом життя він пройшов шлях від спадкоємця будівельного бізнесу до одного з найвпливовіших політиків світу.

А за інформацією Reuters, Трамп і Зеленський візьмуть участь у саміті G7 у Франції наступного тижня. Наразі двостороння зустріч між ними не запланована.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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