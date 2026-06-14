Дональду Трампу — 80: головні заяви про Україну та гучні скандали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 14 червня, президенту США Дональду Трампу виповнюється 80 років. За своє життя він пройшов шлях від спадкоємця будівельного бізнесу до одного з найвідоміших політиків світу. Його кар'єра супроводжувалася гучними перемогами, резонансними заявами, судовими процесами та постійною увагою медіа. Особливе місце в його політичній історії посідає й Україна.

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Початок кар'єри Трампа

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Нью-Йорку. Після навчання в бізнес-школі він долучився до компанії свого батька, яка займалася нерухомістю.

У 1970-х роках Трамп почав реалізовувати власні проєкти на Манхеттені, поступово перетворившись на одного з найвідоміших американських девелоперів. Його ім'я стало брендом, який використовували для готелів, житлових комплексів, казино та офісних центрів.

Очільник США Трамп. Фото: Reuters

Додаткову популярність Трампу принесло телешоу The Apprentice, де він виступав у ролі успішного бізнесмена та керівника.

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Родина та особисте життя

Особисте життя Дональда Трампа неодноразово привертало увагу медіа не менше, ніж його політична кар'єра. За своє життя він тричі одружувався та став батьком п'ятьох дітей.

Першою дружиною Трампа була Івана Трамп, з якою він перебував у шлюбі з 1977 по 1992 рік. У цьому шлюбі народилися троє дітей — Дональд, Іванка та Ерік Трамп. Після гучного розлучення пара залишилася однією з найбільш обговорюваних у США.

Другий шлюб Трамп уклав у 1993 році з акторкою та телеведучою Марлою Мейплз. У подружжя народилася донька Тіффані. Шлюб тривав до 1999 року.

У 2005 році Трамп одружився з уродженкою Словенії Меланією Трамп. У подружжя народився син Баррон. Після перемоги Трампа на виборах Меланія стала першою леді США, а з поверненням чоловіка до Білого дому у 2025 році вдруге отримала цей статус.

Шлях до Білого дому

У 2015 році Трамп оголосив про намір балотуватися в президенти США від Республіканської партії. Його кампанія будувалася на боротьбі з нелегальною міграцією, підтримці американського виробництва та гаслі Make America Great Again, що в перекладі означає Зробити Америку великою знову.

Попри скептичні прогнози багатьох експертів, у 2016 році він переміг на виборах кандидатку від демократів Гіларі Клінтон і став 45-м президентом США.

Навіть після поразки на виборах 2020 року Трамп залишався однією з найвпливовіших фігур американської політики. Та у 2024 році все одно повернувся до Білого дому.

Імпічменти та судові справи

Трамп став першим президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент. Перший був пов'язаний з його контактами з Україною у 2019 році (демократи звинуватили його у спробі використати відносини з Києвом для отримання політичної переваги напередодні виборів у США), а другий — із подіями після виборів 2020 року та штурмом Капітолія.

Дональд Трамп в своєму кабінеті. Фото: Reuters

В обох випадках Сенат не підтримав усунення президента з посади. Також політик став фігурантом низки судових процесів, які неодноразово опинялися в центрі уваги американських та світових медіа.

Ставлення Трампа до України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тема війни стала однією з головних у зовнішньополітичних заявах Трампа. Під час передвиборчої кампанії він неодноразово стверджував, що зможе швидко завершити конфлікт.

"Я врегулюю цю війну за один день, за 24 години", — казав він.

Трамп в синьому костюмі. Фото: Reuters

Ця обіцянка стала однією з найбільш цитованих у його кампанії. Згодом Трамп заявляв, що врегулювання війни виявилося значно складнішим завданням.

Відносини із Зеленським та позиція щодо війни

Протягом останніх років Трамп неодноразово наголошував, що підтримує контакти як з українським керівництвом, так і з іншими сторонами конфлікту.

Водночас він регулярно заявляв про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій та скорочення людських втрат.

Трамп також неодноразово закликав європейські держави збільшити власний внесок у безпеку регіону та підтримку України.

Під час кампанії 2023–2024 років Трамп десятки разів заявляв, що зможе завершити російсько-українську війну за добу після повернення до влади. Пізніше він пояснював, що говорив образно або з певною часткою сарказму, що викликало нову хвилю критики.

У лютому 2025 року широкий резонанс викликали заяви Трампа, в яких він покладав частину відповідальності за затягування війни на українське керівництво та критикував позицію Зеленського під час переговорів. Ці слова спричинили гострі дискусії як у США, так і в Україні.

Одним із найбільш обговорюваних епізодів 2025 року стала напружена зустріч Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Після неї президент США звинуватив українського лідера у небажанні рухатися до мирної угоди, а заплановані домовленості між сторонами були відкладені.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Овальному кабінеті. Фото: пресслужба Білого дому

Також критики Трампа неодноразово висловлювали побоювання, що його мирний план може передбачати територіальні поступки з боку України.

Своє 80-річчя Дональд Трамп зустрічає на посаді президента США та залишається одним із найвпливовіших політиків сучасності. Його діяльність продовжує викликати дискусії як усередині Сполучених Штатів, так і за їхніми межами, а питання України й надалі залишається одним із ключових напрямів його зовнішньої політики.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Трамп заявив, що було б чудово, щоб зустрілися Зеленський та російський диктатор Володимир Путін. За його словами, війну треба вже припиняти та перейти до мирного діалогу.

Водночас Зеленський закликав Вашингтон "позбутися ілюзій". Так він заявив у відповідь на заклик Трампа довіряти російському диктатору у питанні мирних переговорів.