Дональду Трампу — 80: основные заявления об Украине и громкие скандалы

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. За свою жизнь он прошел путь от наследника строительного бизнеса до одного из самых известных политиков мира. Его карьера сопровождалась громкими победами, резонансными заявлениями, судебными процессами и постоянным вниманием СМИ. Особое место в его политической истории занимает и Украина.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно об американском лидере.

Начало карьеры Трампа

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. После обучения в бизнес-школе он присоединился к компании своего отца, которая занималась недвижимостью.

В 1970-х годах Трамп начал реализовывать собственные проекты на Манхэттене, постепенно превратившись в одного из самых известных американских девелоперов. Его имя стало брендом, который использовали для отелей, жилых комплексов, казино и офисных центров.

Глава США Трамп. Фото: Reuters

Дополнительную популярность Трампу принесло телешоу The Apprentice, где он выступал в роли успешного бизнесмена и руководителя.

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Семья и личная жизнь

Личная жизнь Дональда Трампа неоднократно привлекала внимание СМИ не меньше, чем его политическая карьера. За свою жизнь он трижды женился и стал отцом пятерых детей.

Первой женой Трампа была Иванка Трамп, с которой он состоял в браке с 1977 по 1992 год. В этом браке родились трое детей — Дональд, Иванка и Эрик Трамп. После громкого развода пара осталась одной из самых обсуждаемых в США.

Второй брак Трамп заключил в 1993 году с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз. У супругов родилась дочь Тиффани. Брак продлился до 1999 года.

В 2005 году Трамп женился на уроженке Словении Мелании Трамп. У супругов родился сын Баррон. После победы Трампа на выборах Мелания стала первой леди США, а с возвращением мужа в Белый дом в 2025 году во второй раз получила этот статус.

Путь в Белый дом

В 2015 году Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Его кампания строилась на борьбе с нелегальной миграцией, поддержке американского производства и лозунге Make America Great Again, что в переводится как Сделать Америку великой снова.

Несмотря на скептические прогнозы многих экспертов, в 2016 году он победил на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон и стал 45-м президентом США.

Даже после поражения на выборах 2020 года Трамп оставался одной из самых влиятельных фигур в американской политике. И в 2024 году все равно вернулся в Белый дом.

Импичменты и судебные дела

Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент. Первый был связан с его контактами с Украиной в 2019 году (демократы обвинили его в попытке использовать отношения с Киевом для получения политического преимущества накануне выборов в США), а второй — с событиями после выборов 2020 года и штурмом Капитолия.

Дональд Трамп в своем кабинете. Фото: Reuters

В обоих случаях Сенат не поддержал отстранение президента от должности. Также политик стал фигурантом ряда судебных процессов, которые неоднократно оказывались в центре внимания американских и мировых СМИ.

Отношение Трампа к Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину тема войны стала одной из главных в внешнеполитических заявлениях Трампа. Во время предвыборной кампании он неоднократно утверждал, что сможет быстро завершить конфликт.

"Я урегулирую эту войну за один день, за 24 часа",— говорил он.

Трамп в синем костюме. Фото: Reuters

Это обещание стало одним из самых цитируемых в его кампании. Впоследствии Трамп заявлял, что урегулирование войны оказалось гораздо более сложной задачей.

Отношения с Зеленским и позиция по поводу войны

В течение последних лет Трамп неоднократно подчеркивал, что поддерживает контакты как с украинским руководством, так и с другими сторонами конфликта.

В то же время он регулярно заявлял о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и сокращения человеческих потерь.

Трамп также неоднократно призывал европейские государства увеличить свой вклад в безопасность региона и поддержку Украины.

Во время кампании 2023–2024 годов Трамп десятки раз заявлял, что сможет завершить российско-украинскую войну в течение суток после возвращения к власти. Позже он объяснял, что говорил образно или с долей сарказма, что вызвало новую волну критики.

В феврале 2025 года широкий резонанс вызвали заявления Трампа, в которых он возлагал часть ответственности зазатягивание войны на украинское руководство и критиковал позицию Зеленского во время переговоров. Эти слова вызвали острые дискуссии как в США, так и в Украине.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов 2025 года стала напряженная встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. После нее президент США обвинил украинского лидера в нежелании двигаться к мирному соглашению, а запланированные договоренности между сторонами были отложены.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете. Фото: пресс-служба Белого дома

Также критики Трампа неоднократно выражали опасения, что его мирный план может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

Свой 80-летний юбилей Дональд Трамп встречает на посту президента США и остается одним из самых влиятельных политиков современности. Его деятельность продолжает вызывать дискуссии как внутри Соединенных Штатов, так и за их пределами, а вопрос Украины по-прежнему остается одним из ключевых направлений его внешней политики.

Как писали Новини.LIVE, недавно Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы встретились Зеленский и российский диктатор Владимир Путин. По его словам, войну нужно уже прекратить и перейти к мирному диалогу.

В то же время Зеленский призвал Вашингтон "избавиться от иллюзий". Так он заявил в ответ на призыв Трампа доверять российскому диктатору в вопросе мирных переговоров.