Усик встретился с Трампом
Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча прошла в Белом доме.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост в Х спецпомощницы Трампа и советницу по связям с общественностью Марго Мартин.
Встреча Усика и Трампа
У себя в соцсетях Марго Мартин опубликовала фото, на котором Усик и Трамп находятся в Овальном кабинете и жмут друг другу руки.
"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком", — написала она.
Никаких деталей о встрече нет, однако отметим, что это уже не первый кадр Усика в США.
Перед этим стало известно, что в Пентагон Пентагоне на нескольких этажах провели эвакуацию населения после того, как системы мониторинга качества воздуха выявили возможное наличие опасных материалов. Среди тех, кто эвакуировался — был Олександр Усик, о чем он поделился у себя в соцсетях.
Как сообщало Новини.LIVE, журнал TIME включил Александра Усика в топ-50 самых влиятельных людей в мировом спорте. Его отметили в категории "Лидеры".
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