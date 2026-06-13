Усик встретился с Трампом

Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча прошла в Белом доме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост в Х спецпомощницы Трампа и советницу по связям с общественностью Марго Мартин.

Встреча Усика и Трампа

У себя в соцсетях Марго Мартин опубликовала фото, на котором Усик и Трамп находятся в Овальном кабинете и жмут друг другу руки.

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком", — написала она.

Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Никаких деталей о встрече нет, однако отметим, что это уже не первый кадр Усика в США.

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Перед этим стало известно, что в Пентагон Пентагоне на нескольких этажах провели эвакуацию населения после того, как системы мониторинга качества воздуха выявили возможное наличие опасных материалов. Среди тех, кто эвакуировался — был Олександр Усик, о чем он поделился у себя в соцсетях.

Как сообщало Новини.LIVE, журнал TIME включил Александра Усика в топ-50 самых влиятельных людей в мировом спорте. Его отметили в категории "Лидеры".

Также мы писали, какой легендарный фильм с Александром Усиком точно стоит посмотреть.