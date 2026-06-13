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Головна Новини дня Усик зустрівся з Трампом

Усик зустрівся з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 01:28
Усик зустрівся з Трампом
Олександр Усик і Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Український боксер і чемпіон світу Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Їхня зустріч відбулася в Білому домі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у Х спеціальної помічниці Трампа та радниці з питань зв'язків з громадськістю Марго Мартін.

Зустріч Усика і Трампа

У своїх соцмережах Марго Мартін опублікувала фото, на якому Усик і Трамп перебувають в Овальному кабінеті та тиснуть один одному руки.

"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком", — написала вона.

Усик провел встречу с Трампом
Олександр Усик і Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Жодних подробиць про зустріч немає, проте зазначимо, що це вже не перший кадр Усика в США.

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Перед цим стало відомо, що в Пентагоні на кількох поверхах провели евакуацію населення після того, як системи моніторингу якості повітря виявили можливу наявність небезпечних матеріалів. Серед тих, хто евакуювався, був Олександр Усик, про що він поділився у своїх соцмережах.

Як повідомляло Новини.LIVE, журнал TIME включив Олександра Усика до топ-50 найвпливовіших людей у світовому спорті. Його відзначили в категорії «Лідери».

Також ми писали, який легендарний фільм з Олександром Усиком точно варто подивитися.

США Дональд Трамп Олександр Усик
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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