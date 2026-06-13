Усик зустрівся з Трампом
Український боксер і чемпіон світу Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Їхня зустріч відбулася в Білому домі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у Х спеціальної помічниці Трампа та радниці з питань зв'язків з громадськістю Марго Мартін.
Зустріч Усика і Трампа
У своїх соцмережах Марго Мартін опублікувала фото, на якому Усик і Трамп перебувають в Овальному кабінеті та тиснуть один одному руки.
"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком", — написала вона.
Жодних подробиць про зустріч немає, проте зазначимо, що це вже не перший кадр Усика в США.
Перед цим стало відомо, що в Пентагоні на кількох поверхах провели евакуацію населення після того, як системи моніторингу якості повітря виявили можливу наявність небезпечних матеріалів. Серед тих, хто евакуювався, був Олександр Усик, про що він поділився у своїх соцмережах.
Як повідомляло Новини.LIVE, журнал TIME включив Олександра Усика до топ-50 найвпливовіших людей у світовому спорті. Його відзначили в категорії «Лідери».
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