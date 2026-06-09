Он играет в игры с вами: Зеленский о разговорах Трампа и Путина

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Несмотря на заявления Дональда Трампа о возможности доверять российскому диктатору в вопросе мирных переговоров, Владимир Зеленский призывает Вашингтон избавиться от иллюзий. Глава государства подчеркнул, что Украина должна использовать любые дипломатические инструменты для завершения войны, однако современное руководство России не проявляет желания к переговорам.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.

Зеленский предостерегает Трампа от чрезмерного доверия к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский сделал откровенное заявление относительно кулуарных переговоров и дипломатических отношений между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что лично пытался объяснить американскому коллеге реальную сущность российского руководства.

По словам Зеленского, российский диктатор использует каждую встречу или телефонный звонок исключительно ради собственной выгоды.

"Я не хочу соглашаться или не соглашаться с президентом Трампом, ведь у него свои отношения с Путиным. Но я всегда говорил ему, что, по моему мнению, он не может доверять Путину, современной России и всему этому окружению. И мы не знаем, можно ли доверять завтрашней России. Мы не знаем, что будет, кто придет на смену Путину. Это зависит от обстоятельств. И я всегда говорил президенту Трампу, что Путин врет. Он играет в игры с вами, с Белым домом и с американским обществом", — заявил Владимир Зеленский.

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Зеленский ответил, что отказываться от дипломатии все равно не стоит. Нужно использовать каждый, даже малейший шанс, чтобы попытаться закончить войну дипломатическим путем.

В то же время Зеленский добавил, что даже когда Кремль пытается запутать американских политиков своими интригами, обычные американцы все равно остаются на стороне Украины. По словам президента, именно эта прочная поддержка общества США спасает ситуацию и не дает планам Путина сработать.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский отметил экономические и общественные проблемы в России, которые способны повлиять на продолжительность войны. По словам Президента, часть российских бизнесменов уже понимают угрозы для экономики РФ, поэтому Запад должен неуклонно наращивать санкции.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что благодаря усилению позиций в последние месяцы ситуация на фронте является более оптимистичной для ВСУ по сравнению с прошлым годом. Это заявление он сделал после важного дипломатического турне и встреч с Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом.

В то же время в кулуарах мировой политики обсуждают расширение контактов Киева с различными политическими силами США. Журналист Барак Ревид заявил о закрытых телефонных звонках Владимира Зеленского к Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу, которые представляют ближайшее окружение Дональда Трампа.