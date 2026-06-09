Він грає в ігри з вами: Зеленський про розмови Трампа і Путіна

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Попри заяви Дональда Трампа про можливість довіряти російському диктатору у питанні мирних переговорів, Володимир Зеленський закликає Вашингтон позбутися ілюзій. Глава держави підкреслив, що Україна має використовувати будь-які дипломатичні інструменти для завершення війни, проте сучасне керівництво Росії не виявляє бажання до переговорів.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The Guardian.

Зеленський застерігає Трампа від надмірної довіри до Путіна

Президент України Володимир Зеленський зробив відверту заяву щодо кулуарних переговорів та дипломатичних відносин між лідером США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави зазначив, що особисто намагався пояснити американському колезі реальну сутність російського керівництва.

За словами Зеленського, російський диктатор використовує кожну зустріч чи телефонний дзвінок виключно заради власної вигоди.

"Я не хочу погоджуватися чи не погоджуватися з президентом Трампом, адже у нього свої стосунки з Путіним. Але я завжди казав йому, що, на мою думку, він не може довіряти Путіну, сучасній Росії та всьому цьому оточенню. І ми не знаємо, чи можна довіряти завтрашній Росії. Ми не знаємо, що буде, хто прийде на зміну Путіну. Це залежить від обставин. І я завжди казав президенту Трампу, що Путін бреше. Він грає в ігри з вами, з Білим домом і з американським суспільством", — заявив Володимир Зеленський.

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Зеленський відповів, що відмовлятися від дипломатії все одно не варто. Потрібно використовувати кожен, навіть найменший шанс, щоб спробувати закінчити війну дипломатичним шляхом.

Водночас Зеленський додав, що навіть коли Кремль намагається заплутати американських політиків своїми інтригами, звичайні американці все одно залишаються на боці України. За словами президента, саме ця міцна підтримка суспільства США рятує ситуацію і не дає планам Путіна спрацювати.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський наголосив на економічних та суспільних проблемах в Росії, які здатні вплинути на тривалість війни. За словами Президента, частина російських бізнесменів вже розуміють загрози для економіки РФ, тому Захід має неухильно нарощувати санкції.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що завдяки посиленню позицій в останні місяці ситуація на фронті є більш оптимістичною для ЗСУ порівняно з минулим роком. Цю заяву він зробив після важливого дипломатичного турне та зустрічей із Кіром Стармером, Емманюелем Макроном та Олафом Шольцом.

Водночас у кулуарах світової політики обговорюють розширення контактів Києва з різними політичними силами США. Журналіст Барак Ревід заявив про закриті телефонні дзвінки Володимира Зеленського до Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які представляють найближче оточення Дональда Трампа.