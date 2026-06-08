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Головна Новини дня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями Трампа

Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями Трампа

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Дата публікації: 8 червня 2026 22:09
Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями Трампа
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Американський журналіст Барак Ревід заявив про закриті дипломатичні контакти між керівництвом України та найближчим оточенням Дональда Трампа. За даними його джерел, Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які виступають у ролі довірених представників Білого дому.

Про це Барак Ревід заявив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Зеленський переговорив зі спецпредставниками США

За інформацією медійника, розмова відбулася на початку робочого тижня і стала новим етапом у вибудовуванні прямого діалогу між Києвом та командою американського президента. Джерела ОП повідомили Новини.LIVE, що розмова відбулася під час технічної посадки глави держави в Кишиневі.

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Повідомлення Барака Ревіда. Фото: скриншот

Джаред Кушнер, який є зятем Трампа і відомий своєю активною роллю у близькосхідному врегулюванні під час першої каденції республіканця, а також бізнесмен і спецпосланник Стів Віткофф наразі залишаються ключовими фігурами у формуванні зовнішньополітичного треку нової адміністрації США.

Офіційні дипломатичні відомства України та Сполучених Штатів поки що не оприлюднили детального порядку денного цих перемовин та конкретних домовленостей, які були досягнуті під час телефонного дзвінка.

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Раніше Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 4 червня вперше за час повномасштабного вторгнення опублікував відкритий лист до Володимира Путіна, закликавши його припинити бойові дії та розпочати прямі переговори. У своєму зверненні український лідер порушив питання відповідальності Кремля за розв'язану війну, а також наголосив на масштабах бойових втрат і стабільності міжнародної підтримки України.

На цей крок оперативно відреагував Дональд Трамп, який повністю підтримав ідею прямих перемовин між лідерами двох країн і заявив, що не має жодних заперечень проти такої зустрічі, згадавши й про власні минулі дипломатичні зусилля.

Крім того, 7 червня Володимир Зеленський підтвердив, що під час війни Київ відвідував російський бізнесмен Роман Абрамович, який виконував роль посередника для передачі повідомлень, проте глава держави чітко наголосив: Україна в жодному разі не піде на територіальні поступки, зокрема щодо Донбасу.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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