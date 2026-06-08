Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками Трампа

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Американский журналист Барак Ревид заявил о закрытых дипломатических контактах между руководством Украины и ближайшим окружением Дональда Трампа. По данным его источников, Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые выступают в роли доверенных представителей Белого дома.

Об этом Барак Ревид заявил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Зеленский переговорил со спецпредставителями США

По информации медийщика, разговор состоялся в начале рабочей недели и стал новым этапом в выстраивании прямого диалога между Киевом и командой американского президента. Источники ОП сообщили Новини.LIVE, что разговор случился во время технической посадки главы государства в Кишиневе.

Сообщение Барака Ревида. Фото: скриншот

Джаред Кушнер, который является зятем Трампа и известен своей активной ролью в ближневосточном урегулировании во время первой каденции республиканца, а также бизнесмен и спецпосланник Стив Уиткофф пока остаются ключевыми фигурами в формировании внешнеполитического трека новой администрации США.

Официальные дипломатические ведомства Украины и Соединенных Штатов пока не обнародовали детальной повестки дня этих переговоров и конкретных договоренностей, которые были достигнуты во время телефонного звонка.

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Ранее Новини.LIVE информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня впервые за время полномасштабного вторжения опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, призвав его прекратить боевые действия и начать прямые переговоры. В своем обращении украинский лидер поднял вопрос ответственности Кремля за развязанную войну, а также отметил масштабы боевых потерь и стабильность международной поддержки Украины.

На этот шаг оперативно отреагировал Дональд Трамп, который полностью поддержал идею прямых переговоров между лидерами двух стран и заявил, что не имеет никаких возражений против такой встречи, вспомнив и о собственных прошлых дипломатических усилиях.

Кроме того, 7 июня Владимир Зеленский подтвердил, что во время войны Киев посещал российский бизнесмен Роман Абрамович, который выполнял роль посредника для передачи сообщений, однако глава государства четко подчеркнул: Украина ни в коем случае не пойдет на территориальные уступки, в частности по Донбассу.