Зеленський: бізнес у Росії розуміє загрозу економічного колапсу

Володимир Зеленський під час поїздки на фронт. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання коштів від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав російському бізнесмену Роману Абрамовичу, залишається актуальним для України. Українські дипломати продовжують роботу над цією темою. Це питання обговорювалося під час його переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам The Guardian, повідомляють Новини.LIVE.

На що Україна пропонує спрямувати кошти

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує додаткового фінансування для зміцнення протиповітряної оборони та захисту від російських ракетних ударів. Він наголосив, що йдеться прозначні витрати, які необхідні для закупівлі сучасних систем ППО. За словами президента, кошти, виручені від продажу клубу, могли б стати частиною такої підтримки.

"Наші дипломати над цим працюють, і в Лондоні я обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Нам потрібні кошти зокрема на системи ППО, щоб захиститися від російської балістики. Нам би стали в пригоді гроші Абрамовича, і було б чесно, якби він їх передав", — повідомив глава держави.

Також Володимир Зеленський заявив, що серед представників російського бізнесу є люди, які розуміють наслідки продовження війни для економіки РФ. На його думку, подальше посилення санкційного тиску з боку США та Європи залишається важливим фактором впливу на Росію. Президент додав, що Україна зі свого боку продовжить опір російській агресії як дипломатичними засобами, так і на полі бою.

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