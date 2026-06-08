Зеленський назвав розмову з Віткоффом і Кушнером "дуже позитивною"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яких вважають одними з ключових представників оточення президента США Дональда Трампа. Переговори відбулися на початку тижня.

Бесіда відбулася під час технічної зупинки українського лідера в аеропорту Кишинева, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Офіс президента.

Основними темами стали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та міжнародний порядок денний найближчих тижнів.

Про що говорили Зеленський і представники США

Сторони обговорили перспективи дипломатичних контактів, підготовку до саміту G7 та інші міжнародні заходи, заплановані на червень. Також Володимир Зеленський поділився своєю оцінкою поточних намірів Москви та ситуації навколо російсько-української війни.

"Сьогодні під час зупинки в аеропорту Кишинева говорив із представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дуже позитивна розмова. Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні", — розповів Зеленський.

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Джаред Кушнер під час першої каденції Дональда Трампа брав участь у реалізації зовнішньополітичних ініціатив США, а Стів Віткофф нині є одним із впливових представників нової американської адміністрації. На тлі підготовки до саміту G7 подібні контакти між Києвом і найближчим оточенням президента США привертають особливу увагу, оскільки стосуються дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський зустрівся з канцлером НДР Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Емманюелем Макроном у резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Польщі лунають заклики позбавити Володимира Зеленського державних нагород цієї країни. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав українського президента до діалогу.