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Головна Новини дня Володимир Зеленський провів офіційну аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

Володимир Зеленський провів офіційну аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 19:40
Володимир Зеленський провів офіційну аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ
Володимир Зеленський та Король Чарльз III. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ у межах свого візиту до Великої Британії. Український лідер відзначив особливу атмосферу зустрічі та подякував Сполученому Королівству за тверду, солідарну та безкомпромісну позицію у підтримці України на міжнародній арені.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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