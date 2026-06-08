Володимир Зеленський провів офіційну аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ
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Дата публікації: 8 червня 2026 19:40
Володимир Зеленський та Король Чарльз III. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський зустрівся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ у межах свого візиту до Великої Британії. Український лідер відзначив особливу атмосферу зустрічі та подякував Сполученому Королівству за тверду, солідарну та безкомпромісну позицію у підтримці України на міжнародній арені.
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